El líder chavista también resaltó el papel estratégico de la juventud en el desarrollo científico del país. Foto: AFP.

Nicolás Maduro arremetió contra la 'Generación Z' y la calificó como una “influencia cultural y psicológica” impuesta por Occidente a través de las redes sociales. Durante su intervención en el I Congreso Internacional Espacial, el mandatario advirtió que plataformas como Instagram, TikTok y Facebook son utilizadas para "moldear una generación".

Según afirmó, estas herramientas digitales buscan imponer valores y patrones de conducta ajenos a la identidad nacional. "Les disparan los mismos contenidos a esa muchachada y los modelan en la generación Z", aseveró.

Además, Maduro calificó la noción de “generación Z” como un producto fabricado por los “laboratorios de guerra psicológica” de Occidente, diseñado —dijo— para condicionar la percepción y las aspiraciones de los jóvenes. En su discurso ante un grupo de científicos venezolanos, sostuvo que esta estrategia forma parte de un plan más amplio de dominación cultural.

"Venezuela tiene la bomba atómica: el semillero científico"

Maduro exhortó a los jóvenes venezolanos a mantenerse firmes frente a la manipulación ideológica proveniente del extranjero, destacando que ellos representan una “generación para la humanidad” y no para el “esclavismo ni el nuevo colonialismo”. El mandatario subrayó que el país atraviesa un proceso de “independencia integral”, no solo en lo político y económico, sino también en lo cultural y mental.

El líder chavista también resaltó el papel estratégico de la juventud en el desarrollo científico del país, a la que calificó como “la bomba atómica” de Venezuela, haciendo referencia al potencial transformador del conocimiento.

Según el dictador venezolano, más de medio millón de niños, niñas y jóvenes integran este “semillero científico”, que considera el arma más poderosa para asegurar el progreso tecnológico y económico del futuro. Con estas declaraciones, el presidente buscó reafirmar la idea de que el talento nacional será la clave para alcanzar una verdadera independencia y un modelo de desarrollo propio.

Presencia de la 'Generación Z' en América Latina

En varios países de América Latina, se está observando un protagonismo creciente de la llamada 'Generación Z' en protestas masivas. En el caso de Perú, jóvenes de esta generación salieron a las calles en septiembre de 2025 para rechazar una reforma previsional y expresar su descontento frente al sistema político y social.

En Paraguay, movilizaciones iniciadas el 28 de septiembre también reflejan una participación prominente de este grupo generacional ante reclamos compartidos como mayor transparencia, oportunidades y calidad de los servicios públicos.

Cabe indicar que esta movilización juvenil conocida como las protestas de la 'Generación Z' comenzó a tomar fuerza a escala global con movimientos destacados como el de Nepal, donde miles de jóvenes salieron a las calles en septiembre tras el anuncio de prohibiciones de grandes redes sociales y en medio de un ambiente de frustración por la corrupción política.