Mundo

Lula califica de “masacre” el megaoperativo en Río y pide investigar accionar policial tras 120 muertos

Lula da Silva, señaló que la orden judicial contemplaba arrestos y no un operativo letal, y pidió esclarecer cómo se ejecutaron las órdenes en Río.

Lula da Silva cuestiona el operativo en Río y exige esclarecer más de cien muertes. Foto: Composición LR
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió por primera vez al operativo policial en Río de Janeiro que dejó más de un centenar de muertos y señaló que la orden judicial autorizaba arrestos. El mandatario calificó el resultado como una “masacre” y pidió una investigación para establecer en qué condiciones ocurrió la intervención.

Lula contrastó su postura con la del gobernador de Río, Cláudio Castro, quien destacó el operativo pese a la magnitud de víctimas. El presidente indicó que la actuación estatal no coincidió con los objetivos judiciales previstos y sostuvo que deben determinarse responsabilidades.

¿Qué dijo Lula da Silva respecto al "Operativo Comando" en Río de Janeiro?

En una entrevista a periodistas de agencias de noticias internacionales, desde Belém, el presidente brasileño, también calificó el opertivo de "desastroso": "Desde el punto de vista del número de muertos, la gente puede considerar la operación un éxito, pero desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”, afirmó Lula. El mandatario anunció que la Policía Federal participará en las investigaciones para determinar las circunstancias del operativo.

Ante las declaraciones de Lula, el senador Alessandro Vieira, del partido MDB y relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Crimen Organizado, calificó lo dicho por el presidente de prematuras: "Creo que es una afirmación prematura. Hubo un número muy elevado de muertes; el formato de la operación y el entorno en el que se llevó a cabo propiciaron ese desenlace. No fue un resultado sorprendente."

¿Cuál es la estrategia del gobierno brasileño para combatir el crimen organizado según Lula?

El presidente destacó medidas enfocadas en debilitar la estructura financiera de organizaciones criminales y capturar a sus líderes. “El Gobierno brasileño trabaja para desarticular la columna vertebral del narcotráfico y el crimen organizado. Esto se logra mediante una mayor labor de Inteligencia, la integración entre las fuerzas de seguridad y un enfoque en los cabecillas del crimen: quienes financian y dirigen las facciones”, afirmó Lula en un mensaje en la red social X.

Además el mandatario informó que desde 2023 se confiscaron 19.800 millones de reales y aumentaron los operativos federales en comparación con años previos. Lula, también mencionó el envío al Congreso de un proyecto de ley Antipandillas y una enmienda para modernizar instituciones policiales. Señaló que en 2024 se incautaron 850 toneladas de droga y defendió la coordinación entre autoridades federales y estaduales.

¿Qué determinó la Corte Suprema de Brasil respecto a la operación policial en Río?

La Corte Suprema ordenó al Gobierno de Río de Janeiro preservar y documentar todas las pruebas materiales sobre el operativo. La decisión exige rigor en la cadena de custodia y busca garantizar que el Ministerio Público pueda examinar los procedimientos.

El tribunal recordó resoluciones previas que fijan reglas para operaciones en favelas con el fin de prevenir violaciones de derechos humanos. El caso motivó pedidos de investigación independiente mientras cifras oficiales y de la Defensoría Pública difieren sobre el número de fallecidos y la cantidad de órdenes de captura ejecutadas.

