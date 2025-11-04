Estados Unidos anuncio un nuevo ataque en el Caribe. | Composición LR

Estados Unidos, a través de un comunicado de Pete Hegseth, representante del Departamento de Defensa, confirmó la ejecución de un nuevo ataque en el Caribe, esta vez contra "un buque involucrado en el contrabando de estupefacientes", según información recabada por los servicios de inteligencia del país. En la publicación, se confirmó la muerte de dos personas, presuntos narcoterroristas, pertenecientes a una Organización Terrorista Designada (OTD).

Hegseth también confirmó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido, destacando que su país localizará y destruirá todas las embarcaciones que intenten traficar droga para "envenenar a sus ciudadanos".

"Destruiremos todas las embarcaciones que trafiquen drogas a EE. UU.", asegura Hegseth

El Secretario del Departamento de Defensa aseguró que Estados Unidos localizará y destruirá todas las embarcaciones que intenten traficar droga al país. "Ningún terrorista tiene oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses", afirmó.

Hegseth, quien reiteró que el ataque fue ordenado por Donald Trump, reforzó con este comunicado el objetivo de Estados Unidos de acabar con el narcotráfico, especialmente el fentanilo, cuya circulación ha afectado a miles en el país.