Telefónica se va de México, Chile y Venezuela: "Nos vamos a ir de Hispam"
El plan de Telefónica “Transform & Grow” ratifica la desinversión en México, Chile y Venezuela. El valor de la compañía se desploma 13% tras el anuncio
El CEO de Telefónica (TEF), Marc Murtra, confirmó HOY martes que la multinacional española abandonará casi por completo el mercado latinoamericano, manteniendo solo sus operaciones en Brasil, una decisión que forma parte del plan estratégico Transform & Grow en el cual buscan centrar el negocio en Europa.
“Nuestra salida responde a una estrategia que se tomó en 2019 y que el Plan Transform & Grow refrenda ahora. Telefónica Hispam está todavía en México, Chile y Venezuela, y nos vamos a ir de Hispam”, explicó Murtra durante una conferencia de prensa.
El directivo subrayó que el grupo enfocará sus esfuerzos en los cuatro mercados principales: España, Alemania, Reino Unido y Brasil, siendo este último el único país latinoamericano considerado estratégico.
“Telefónica tiene que ser una operadora europea, porque tres de los cuatro mercados core están en Europa”, puntualizó.
Consultado sobre la salida de Venezuela, Murtra descartó motivaciones políticas: “No somos un actor político, ni damos opiniones políticas”. Aclaró que la medida forma parte del plan de reestructuración iniciado en 2019 y reafirmado este año con la mira puesta en las metas de 2030.
Caída de Telefónica en bolsa
El anuncio impactó de inmediato en los mercados. El Ibex 35 cerró la jornada con una caída de -0,20%, arrastrado por el desplome de Telefónica, cuyas acciones retrocedieron 13% tras reportar menores beneficios y reducir su dividendo. La operadora se convirtió así en el valor más castigado del índice español, que finalizó la sesión en 16.005,5 puntos.
Telefónica acelera su retirada de Latinoamérica
Según información de Bloomberg en Línea, Telefónica ha venido reduciendo progresivamente su presencia en América Latina a través de múltiples operaciones:
- Chile: La empresa confirmó hace un mes la venta de su unidad local. América Móvil y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel Chile) trabajan en una oferta conjunta, mientras que WOM también evalúa adquirir parte de los activos.
- Colombia: En marzo, Telefónica vendió el 65% de su operación a Millicom por unos US$400 millones.
- Argentina: Telecom Argentina, controlada por Grupo Clarín, acordó comprar las operaciones locales por US$1.245 millones, aunque el gobierno de Javier Milei ha prometido bloquear la transacción por riesgos de monopolio.
- Perú: Telefónica vendió su negocio por alrededor de US$1 millón a Integra Tec International Inc., firma argentina con experiencia en telecomunicaciones, energía y servicios públicos.
- Ecuador y Uruguay: En octubre pasado, las filiales fueron vendidas a Millicom Spain por US$380 millones y US$440 millones, respectivamente.