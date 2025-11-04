HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zohran Mamdani asume como nuevo alcalde de Nueva York en medio de amenazas de Donald Trump

El candidato del Partido Demócrata venció a Andrew Cuomo y ahora deberá afrontar las exigencias de Donald Trump, quien ha reiterado su rechazo a su investidura por su postura frente a la migración.

Mamdani se convierte en nuevo alcalde de Nueva York.
Mamdani se convierte en nuevo alcalde de Nueva York. | Composición LR

Zohran Mamdani, perteneciente al Partido Demócrata -de corte izquierdista- se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York luego que los neoyorquinos acudieran a las urnas este 4 de noviembre. El político venció a Andrew Cuomo, principal rival electoral, en la elección número 111 del estado más grande Estados Unidos, que reunió a más de 5 millones de votantes.

El político progresista acudió a votar este martes en la escuela secundaria Frank Sinatra, ubicada en el distrito de Queens. Desde temprano, la prensa local informó que los residentes de la 'Gran Manzana' acudieron a las urnas desde las 6.00 a. m., en una jornada que registró una participación electoral más alta en comparación con las elecciones municipales de 2021.

El efecto Mamdani

Mamdani, quien ya se perfilaba como favorito para ganar las elecciones del pasado 4 de noviembre, propone un programa que incluye la eliminación de las tarifas del transporte urbano. Además, busca congelar los alquileres, abrir supermercados municipales y ofrecer educación gratuita.

Los planes de Mamdani generan cierto rechazo en sectores de la comunidad del estado, especialmente entre las personas con mayores ingresos, ya que otra de sus propuestas contempla impuestos adicionales para quienes ganen más de un millón de dólares y un incremento del tributo empresarial del 7,25 % al 11,5 %.

Funcionarios de distintas partes del país, como Scott Singer, alcalde republicano de la ciudad floridana de Boca Ratón, aseguraron que Nueva York está a punto de repetir los errores del pasado, en alusión a las crisis de las décadas de 1970 y 1980, cuando la criminalidad y la recesión vaciaron la ciudad.

La guerra contra Trump

Donald Trump ha sido uno de los principales actores en oponerse a la campaña de Zohran Mamdani, a quien ha tildado en varias ocasiones de “comunista”. Recientemente, en una entrevista con CBS, expresó su apoyo a Andrew Cuomo.

Además de sus diferencias económicas, una de las razones por las que Trump rechaza al nuevo alcalde es su oposición a las redadas migratorias, considerando que Nueva York alberga una alta población de personas extranjeras.

