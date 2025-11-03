HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

EE.UU. anuncia 3 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Varios políticos de la isla han calificado la ayuda de Estados Unidos como 'indignante'. Pese al embargo, el Departamento de Estado reafirma su apoyo al pueblo cubano a través de esta asistencia humanitaria.

Cuba no ha reportado víctimas tras el Huracán Melissa; sin embargo, varias provincias sufrieron daños materiales considerables.
Cuba no ha reportado víctimas tras el Huracán Melissa; sin embargo, varias provincias sufrieron daños materiales considerables. | Foto: AFP

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos anunció que realizará una ayuda humanitaria de 3 millones de dólares para los cubanos afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.

En su cuenta de X, esta oficina del Departamento de Estado informó que coordina con la Iglesia católica la distribución de US$ 3 millones de dólares en ayuda para los cubanos más afectados por la devastación del huracán Melissa.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Huracán Melissa devasta al Caribe en uno de los ciclones atlánticos más poderosos de los últimos 150 años

lr.pe

El gobierno cubano no estará involucrado

El huracán Melissa, que la semana pasada devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejando cerca de 60 muertos en el Caribe.

Hasta el momento, Cuba (que evacuó a más de 700.000 personas) no ha reportado víctimas. Sin embargo, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como derrumbes de casas, cortes de luz y devastación de cosechas.

Estados Unidos, que mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace más de seis décadas, declaró que apoya al valiente pueblo cubano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró estar listo para brindar ayuda humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales, sin la intermediación del gobierno.

PUEDES VER: Huracán Melissa arrasa el Caribe: viviendas destruidas en Jamaica y más de 140.000 personas aisladas en Cuba

lr.pe

Políticos cubanos califican de 'indignante' la ayuda de EE.UU.

No obstante, la ayuda humanitaria no fue bien recibida por algunos políticos de la isla. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, calificó el ofrecimiento de Estados Unidos como "indignante".

"Si fuera sincera voluntad de ese gobierno de apoyar a nuestro pueblo, habrían levantado sin condiciones el criminal bloqueo y eliminado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debimos estar", comentó.

En 2021, Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que provocó un endurecimiento del embargo.

Aunque el expresidente Joe Biden retiró el embargo una semana antes de dejar la Casa Blanca, su sucesor, Donald Trump, restableció la medida de inmediato.

PUEDES VER: Huracán Melissa golpea Jamaica: más de 1,5 millones de personas se preparan para una devastación histórica

lr.pe

EE.UU. también ayudará a otros países como Haití, Jamaica, etc.

En el pasado, la Iglesia católica actuó a menudo como mediadora entre los dos adversarios ideológicos.

Mediante un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó que había recibido un ofrecimiento de carácter humanitario de Estados Unidos para ayudar directamente a los damnificados por el huracán Melissa con tres millones de dólares en recursos.

Además, señalaron que están dando los pasos necesarios y sosteniendo conversaciones útiles y positivas con todas las partes, para que este ofrecimiento se pueda convertir en realidad.

En el resto del Caribe, Estados Unidos ha movilizado equipos de ayuda humanitaria en la República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Haití.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Cuba estaba incluida en la iniciativa estadounidense. Venezuela y México ya han enviado ayuda a Cuba, además de las agencias de la ONU.

Notas relacionadas
Cuba imputa a exministro de Economía por espionaje, corrupción, malversación y evasión fiscal

Cuba imputa a exministro de Economía por espionaje, corrupción, malversación y evasión fiscal

LEER MÁS
ONU aprueba resolución contra embargo a Cuba, pero respaldo a La Habana cae tras presión de EE UU

ONU aprueba resolución contra embargo a Cuba, pero respaldo a La Habana cae tras presión de EE UU

LEER MÁS
Huracán Melissa devasta al Caribe en uno de los ciclones atlánticos más poderosos de los últimos 150 años

Huracán Melissa devasta al Caribe en uno de los ciclones atlánticos más poderosos de los últimos 150 años

LEER MÁS
Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

Fotógrafo español graba por primera vez al misterioso lince ibérico blanco: “El fantasma del mediterráneo"

LEER MÁS
Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

Científicos de China perfeccionan un metal clave para su “sol artificial” y dan un paso decisivo hacia la energía del futuro

LEER MÁS
Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

Estudio científico advierte que ingerimos 90.000 microplásticos en nuestro organismo al tomar agua embotellada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

Sudán, donde el hambre, la violencia y el abuso retratan “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

El país de América Latina con el mejor pan y top 4 en ranking del mundo: superó a Perú, Brasil y Chile en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025