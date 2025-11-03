EE.UU. anuncia 3 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Cuba no ha reportado víctimas tras el Huracán Melissa; sin embargo, varias provincias sufrieron daños materiales considerables. | Foto: AFP

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos anunció que realizará una ayuda humanitaria de 3 millones de dólares para los cubanos afectados por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.

En su cuenta de X, esta oficina del Departamento de Estado informó que coordina con la Iglesia católica la distribución de US$ 3 millones de dólares en ayuda para los cubanos más afectados por la devastación del huracán Melissa.

El gobierno cubano no estará involucrado

El huracán Melissa, que la semana pasada devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejando cerca de 60 muertos en el Caribe.

Hasta el momento, Cuba (que evacuó a más de 700.000 personas) no ha reportado víctimas. Sin embargo, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como derrumbes de casas, cortes de luz y devastación de cosechas.

Estados Unidos, que mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace más de seis décadas, declaró que apoya al valiente pueblo cubano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró estar listo para brindar ayuda humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales, sin la intermediación del gobierno.

Políticos cubanos califican de 'indignante' la ayuda de EE.UU.

No obstante, la ayuda humanitaria no fue bien recibida por algunos políticos de la isla. Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, calificó el ofrecimiento de Estados Unidos como "indignante".

"Si fuera sincera voluntad de ese gobierno de apoyar a nuestro pueblo, habrían levantado sin condiciones el criminal bloqueo y eliminado de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, donde nunca debimos estar", comentó.

En 2021, Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que provocó un endurecimiento del embargo.

Aunque el expresidente Joe Biden retiró el embargo una semana antes de dejar la Casa Blanca, su sucesor, Donald Trump, restableció la medida de inmediato.

EE.UU. también ayudará a otros países como Haití, Jamaica, etc.

En el pasado, la Iglesia católica actuó a menudo como mediadora entre los dos adversarios ideológicos.

Mediante un comunicado, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba confirmó que había recibido un ofrecimiento de carácter humanitario de Estados Unidos para ayudar directamente a los damnificados por el huracán Melissa con tres millones de dólares en recursos.

Además, señalaron que están dando los pasos necesarios y sosteniendo conversaciones útiles y positivas con todas las partes, para que este ofrecimiento se pueda convertir en realidad.

En el resto del Caribe, Estados Unidos ha movilizado equipos de ayuda humanitaria en la República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Haití.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Cuba estaba incluida en la iniciativa estadounidense. Venezuela y México ya han enviado ayuda a Cuba, además de las agencias de la ONU.