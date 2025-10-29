HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Huracán Melissa arrasa el Caribe: viviendas destruidas en Jamaica y más de 140.000 personas aisladas en Cuba

El huracán Melissa, de categoría 5, devastó Jamaica y Cuba, dejó más de una veintena de muertos en el Caribe y provocó evacuaciones masivas. La ONU y gobiernos de la región coordinan ayuda humanitaria.

En Cuba, más de 735.000 personas fueron evacuadas tras la emergencia nacional provocada por Melissa, que causó daños severos en infraestructuras y dejó 140.000 aislados. Foto: AFP
En Cuba, más de 735.000 personas fueron evacuadas tras la emergencia nacional provocada por Melissa, que causó daños severos en infraestructuras y dejó 140.000 aislados. Foto: AFP

El huracán Melissa golpeó con fuerza el Caribe, con lo que dejó un saldo devastador en Jamaica, Cuba y Haití. La tormenta, considerada la más potente en 90 años, alcanzó vientos de hasta 300 km/h al tocar tierra en Jamaica y provocó daños cuantiosos e inundaciones severas en el oriente cubano. Hasta el momento, se reportan más de 20 muertos en la región, según los gobiernos locales.

En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel describió la madrugada del miércoles como “muy compleja”. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) advirtió que Melissa continuará desplazándose hacia el noreste, con vientos superiores a los 160 km/h que golpearán al sureste de las Bahamas.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Hallan más de 74 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

lr.pe

Más de 700 mil evacuados tras el paso del huracán Melissa en Cuba

El impacto del huracán Melissa en Cuba provocó una emergencia nacional. Más de 735.000 personas fueron evacuadas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, donde los ríos desbordados y los deslizamientos de tierra dejaron a 140.000 personas aisladas, según medios estatales.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país, las lluvias inundaron calles, derribaron postes eléctricos y destruyeron viviendas. “Se derrumbó una casa en Mariana de la Torre, por favor Dios mío”, publicó una residente en redes sociales. Las autoridades reportaron cortes masivos de energía y daños en hoteles, hospitales y carreteras.

PUEDES VER:

Equipos de rescate trabajan en comunidades rurales como El Cobre, donde 17 personas quedaron atrapadas por la crecida de un río. “Estamos resguardados y tratamos de mantener la calma”, declaró Lionnis Francos, médico que permanece aislado junto a los demás afectados.

El presidente Díaz-Canel aseguró que el gobierno “se preparó para el peor escenario posible” y que los esfuerzos de recuperación comenzarán “tan pronto como las condiciones lo permitan”. La estatal eléctrica cubana había desconectado el sistema nacional antes del impacto para reducir riesgos.

PUEDES VER: EEUU y Corea del Sur sellan histórico acuerdo comercial con millonarias inversiones y reducción de aranceles

lr.pe

El gobierno de Jamaica activa planes de reconstrucción tras el paso del huracán

En Jamaica, el primer ministro Andrew Holness declaró a todo el país “zona de desastre” tras el paso del huracán Melissa, que destruyó miles de viviendas y dejó comunidades enteras incomunicadas. La tormenta tardó horas en cruzar la isla, provocando el colapso de 70 sistemas de agua y severos daños en la infraestructura de telecomunicaciones.

“Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, toda la casa está inundada”, relató Lisa Sangster, vecina del suroeste jamaiquino. Para mitigar los cortes de comunicación, el gobierno activó terminales de Starlink, la red satelital de Elon Musk, que ofrece conexión gratuita a los damnificados.

La ONU anunció el envío urgente de 2.000 kits de emergencia desde Barbados, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido confirmaron el despliegue de equipos de rescate y fondos humanitarios. Los meteorólogos advierten que fenómenos como Melissa son cada vez más frecuentes por la intensificación rápida causada por el cambio climático.

Notas relacionadas
EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

LEER MÁS
Huracán Melissa golpea Jamaica: más de 1,5 millones de personas se preparan para una devastación histórica

Huracán Melissa golpea Jamaica: más de 1,5 millones de personas se preparan para una devastación histórica

LEER MÁS
Cuba acusa a EE.UU. de lanzar una 'campaña calumniosa' para frenar apoyo al fin del bloqueo en la ONU

Cuba acusa a EE.UU. de lanzar una 'campaña calumniosa' para frenar apoyo al fin del bloqueo en la ONU

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Mundo

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

EEUU y Corea del Sur sellan histórico acuerdo comercial con millonarias inversiones y reducción de aranceles

EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025