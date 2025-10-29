En Cuba, más de 735.000 personas fueron evacuadas tras la emergencia nacional provocada por Melissa, que causó daños severos en infraestructuras y dejó 140.000 aislados. Foto: AFP

En Cuba, más de 735.000 personas fueron evacuadas tras la emergencia nacional provocada por Melissa, que causó daños severos en infraestructuras y dejó 140.000 aislados. Foto: AFP

El huracán Melissa golpeó con fuerza el Caribe, con lo que dejó un saldo devastador en Jamaica, Cuba y Haití. La tormenta, considerada la más potente en 90 años, alcanzó vientos de hasta 300 km/h al tocar tierra en Jamaica y provocó daños cuantiosos e inundaciones severas en el oriente cubano. Hasta el momento, se reportan más de 20 muertos en la región, según los gobiernos locales.

En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel describió la madrugada del miércoles como “muy compleja”. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) advirtió que Melissa continuará desplazándose hacia el noreste, con vientos superiores a los 160 km/h que golpearán al sureste de las Bahamas.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Hallan más de 74 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Más de 700 mil evacuados tras el paso del huracán Melissa en Cuba

El impacto del huracán Melissa en Cuba provocó una emergencia nacional. Más de 735.000 personas fueron evacuadas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, donde los ríos desbordados y los deslizamientos de tierra dejaron a 140.000 personas aisladas, según medios estatales.

En Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada del país, las lluvias inundaron calles, derribaron postes eléctricos y destruyeron viviendas. “Se derrumbó una casa en Mariana de la Torre, por favor Dios mío”, publicó una residente en redes sociales. Las autoridades reportaron cortes masivos de energía y daños en hoteles, hospitales y carreteras.

PUEDES VER:

Equipos de rescate trabajan en comunidades rurales como El Cobre, donde 17 personas quedaron atrapadas por la crecida de un río. “Estamos resguardados y tratamos de mantener la calma”, declaró Lionnis Francos, médico que permanece aislado junto a los demás afectados.

El presidente Díaz-Canel aseguró que el gobierno “se preparó para el peor escenario posible” y que los esfuerzos de recuperación comenzarán “tan pronto como las condiciones lo permitan”. La estatal eléctrica cubana había desconectado el sistema nacional antes del impacto para reducir riesgos.

PUEDES VER: EEUU y Corea del Sur sellan histórico acuerdo comercial con millonarias inversiones y reducción de aranceles

El gobierno de Jamaica activa planes de reconstrucción tras el paso del huracán

En Jamaica, el primer ministro Andrew Holness declaró a todo el país “zona de desastre” tras el paso del huracán Melissa, que destruyó miles de viviendas y dejó comunidades enteras incomunicadas. La tormenta tardó horas en cruzar la isla, provocando el colapso de 70 sistemas de agua y severos daños en la infraestructura de telecomunicaciones.

“Parte de nuestro techo fue arrancado por el viento, toda la casa está inundada”, relató Lisa Sangster, vecina del suroeste jamaiquino. Para mitigar los cortes de comunicación, el gobierno activó terminales de Starlink, la red satelital de Elon Musk, que ofrece conexión gratuita a los damnificados.

La ONU anunció el envío urgente de 2.000 kits de emergencia desde Barbados, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido confirmaron el despliegue de equipos de rescate y fondos humanitarios. Los meteorólogos advierten que fenómenos como Melissa son cada vez más frecuentes por la intensificación rápida causada por el cambio climático.