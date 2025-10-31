HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

ONU aprueba resolución contra embargo a Cuba, pero respaldo a La Habana cae tras presión de EE UU

Con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige el fin del embargo de Estados Unidos contra Cuba.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. | Foto: AFP

La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que exige el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aunque el histórico apoyo a La Habana se debilitó debido a la intensa ofensiva diplomática emprendida por Washington.

Hace poco, Estados Unidos desplegó una agresiva campaña diplomática y envió comunicados a representantes de varios países, asegurando que Cuba habría enviado militares a Rusia para apoyar su ofensiva en la guerra contra Ucrania.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cuba acusa a EE.UU. de lanzar una 'campaña calumniosa' para frenar apoyo al fin del bloqueo en la ONU

lr.pe

Resolución de la ONU tuvo 165 votos a favor

La resolución que exige el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones.

Aunque Cuba conservó el respaldo mayoritario, se trata de la votación más baja a su favor que ha recibido en al menos una década.

La declaración de la ONU no solo condena el bloqueo económico impuesto a Cuba desde 1960, sino también insta a Washington a eliminar todo el entramado de leyes que impide, entre otras cosas, que compren productos extranjeros utilizando dólares.

PUEDES VER: Huracán Melissa devasta al Caribe en uno de los ciclones atlánticos más poderosos de los últimos 150 años

lr.pe

Cuba denuncia que EE.UU. desplegó campaña calumniosa

Días antes de la reunión en Nueva York, Cuba denunció que Estados Unidos desplegó una campaña calumniosa y mendaz para presionar a países de América Latina y Europa a no respaldar la resolución.

En 2024, la resolución había recibido 187 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia). Este año, además del voto negativo de Argentina y Paraguay, hubo dos abstenciones en Latinoamérica: Costa Rica y Ecuador.

Estados Unidos logró también la abstención de varios países del este de Europa, como Polonia, República Checa, Estonia, Lituania y Letonia, que acusan a Cuba de apoyar a Rusia.

PUEDES VER: Huracán Melissa arrasa el Caribe: viviendas destruidas en Jamaica y más de 140.000 personas aisladas en Cuba

lr.pe

Presión contra terceros países

El embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, calificó a Cuba de régimen ilegítimo y brutal que quiere hacerse pasar por la víctima de una agresión describiéndose como un enemigo de Estados Unidos.

"Cuba está permitiendo que mercenarios participen en la guerra en Ucrania", afirmó Waltz, quien añadió que el gobierno cubano conspira y colabora con enemigos y adversarios de Estados Unidos en contra de sus intereses.

Ante esta acusación, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que se trata de una campaña calumniosa dirigida no solo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar elementos de presión contra terceros países.

Aliado de Cuba, el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de tratar de confundir a la comunidad internacional con una operación de desinformación.

PUEDES VER: Huracán Melissa golpea Jamaica: más de 1,5 millones de personas se preparan para una devastación histórica

lr.pe

"Somos el objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense. Hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares", añadió en referencia al despliegue en el Caribe para frenar el narcotráfico.

Según Moncada, esa operación militar tiene como objetivo derrocar a Nicolás Maduro.

El especialista cubano en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad de Dever, Arturo López-Levy, consideró imposible explicar el nivel de esfuerzo y la prioridad que el Departamento de Estado dio a la votación de este año sin la voluntad del secretario de Estado Marco Rubio, un político cubano-estadounidense.

PUEDES VER: Congresistas insisten en eliminar el cobro de TUUA de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez

lr.pe

El mensaje de Rubio para el influyente lobby de Miami es que: "Arrancarle votos a esa resolución es una victoria", señaló. Las medidas impuestas por Washington contra Cuba han variado de intensidad durante estos 65 años del denominado bloqueo.

En enero de 2021, en el crepúsculo del primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que derivó en una fuerte intensificación del bloqueo.

El demócrata Joe Biden mantuvo esa designación durante sus cuatro años de mandato. Solo una semana antes de abandonar la Casa Blanca, y previo al regreso de Donald Trump, retiró a Cuba de esta lista. Sin embargo, el gesto duró apenas unos días, ya que el republicano revirtió la decisión de su antecesor.

Notas relacionadas
ONU acusa a Estados Unidos realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

ONU acusa a Estados Unidos realizar "ejecuciones extrajudiciales" y "violar el derecho internacional" en el Caribe y Pacífico

LEER MÁS
Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

LEER MÁS
Lula da Silva cuestiona a la ONU y asegura que 'dejó de funcionar' ante la guerra en Gaza

Lula da Silva cuestiona a la ONU y asegura que 'dejó de funcionar' ante la guerra en Gaza

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

The Wall Street Journal reveló que Estados Unidos atacaría instalaciones militares en Venezuela en su "lucha" contra el narcotráfico

LEER MÁS
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
El país de América Latina con una de las principales reservas de minerales del mundo tras poseer oro, plata y cobre

El país de América Latina con una de las principales reservas de minerales del mundo tras poseer oro, plata y cobre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Brasil lanza operativo para desarticular millonario esquema de lavado de dinero del PCC, el mayor cartel del país

Paramilitares en Sudán ejecutan a más de 460 personas durante brutal asalto a hospital materno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025