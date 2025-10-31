ONU aprueba resolución contra embargo a Cuba, pero respaldo a La Habana cae tras presión de EE UU

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. | Foto: AFP

La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que exige el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aunque el histórico apoyo a La Habana se debilitó debido a la intensa ofensiva diplomática emprendida por Washington.

Hace poco, Estados Unidos desplegó una agresiva campaña diplomática y envió comunicados a representantes de varios países, asegurando que Cuba habría enviado militares a Rusia para apoyar su ofensiva en la guerra contra Ucrania.

Resolución de la ONU tuvo 165 votos a favor

La resolución que exige el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra (entre ellos los de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones.

Aunque Cuba conservó el respaldo mayoritario, se trata de la votación más baja a su favor que ha recibido en al menos una década.

La declaración de la ONU no solo condena el bloqueo económico impuesto a Cuba desde 1960, sino también insta a Washington a eliminar todo el entramado de leyes que impide, entre otras cosas, que compren productos extranjeros utilizando dólares.

Cuba denuncia que EE.UU. desplegó campaña calumniosa

Días antes de la reunión en Nueva York, Cuba denunció que Estados Unidos desplegó una campaña calumniosa y mendaz para presionar a países de América Latina y Europa a no respaldar la resolución.

En 2024, la resolución había recibido 187 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia). Este año, además del voto negativo de Argentina y Paraguay, hubo dos abstenciones en Latinoamérica: Costa Rica y Ecuador.

Estados Unidos logró también la abstención de varios países del este de Europa, como Polonia, República Checa, Estonia, Lituania y Letonia, que acusan a Cuba de apoyar a Rusia.

Presión contra terceros países

El embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, calificó a Cuba de régimen ilegítimo y brutal que quiere hacerse pasar por la víctima de una agresión describiéndose como un enemigo de Estados Unidos.

"Cuba está permitiendo que mercenarios participen en la guerra en Ucrania", afirmó Waltz, quien añadió que el gobierno cubano conspira y colabora con enemigos y adversarios de Estados Unidos en contra de sus intereses.

Ante esta acusación, el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que se trata de una campaña calumniosa dirigida no solo a distorsionar la imagen de Cuba, sino a generar elementos de presión contra terceros países.

Aliado de Cuba, el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, acusó a Estados Unidos de tratar de confundir a la comunidad internacional con una operación de desinformación.

"Somos el objetivo de un ataque similar por parte del régimen imperial estadounidense. Hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares", añadió en referencia al despliegue en el Caribe para frenar el narcotráfico.

Según Moncada, esa operación militar tiene como objetivo derrocar a Nicolás Maduro.

El especialista cubano en Relaciones Internacionales y académico de la Universidad de Dever, Arturo López-Levy, consideró imposible explicar el nivel de esfuerzo y la prioridad que el Departamento de Estado dio a la votación de este año sin la voluntad del secretario de Estado Marco Rubio, un político cubano-estadounidense.

El mensaje de Rubio para el influyente lobby de Miami es que: "Arrancarle votos a esa resolución es una victoria", señaló. Las medidas impuestas por Washington contra Cuba han variado de intensidad durante estos 65 años del denominado bloqueo.

En enero de 2021, en el crepúsculo del primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que derivó en una fuerte intensificación del bloqueo.

El demócrata Joe Biden mantuvo esa designación durante sus cuatro años de mandato. Solo una semana antes de abandonar la Casa Blanca, y previo al regreso de Donald Trump, retiró a Cuba de esta lista. Sin embargo, el gesto duró apenas unos días, ya que el republicano revirtió la decisión de su antecesor.