Mundo

Cuba imputa a exministro de Economía por espionaje, corrupción, malversación y evasión fiscal

Alejandro Gil, quien fue destituido en 2024 tras el aumento del combustible, enfrenta cargos por graves errores en su gestión. La Fiscalía ha solicitado que rinda cuentas junto a otros acusados.

Cuba no señala un beneficiario de las supuestas actividades de espionaje del exministro.
Cuba no señala un beneficiario de las supuestas actividades de espionaje del exministro. | Foto: AFP

La Fiscalía General de Cuba informó que Alejandro Gil, exministro de Economía destituido en 2024, ha sido imputado por espionaje y múltiples delitos económicos, que incluyen corrupción, malversación y evasión fiscal.

En febrero de 2024, Gil fue destituido tras el anuncio del aumento del precio del combustible. Poco después, las autoridades informaron que se encontraba bajo investigación por cometer "graves errores" en su gestión, sin dar más detalles.

Mediante un comunicado, la Fiscalía reveló que había solicitado que el exministro y a otros acusados, cuyas identidades y número no fueron especificados, rindan cuentas por los delitos de espionaje y actos en perjuicio de la actividad económica.

También mencionó los delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

El comunicado emitido por la Fiscalía General de Cuba no señala un beneficiario de las supuestas actividades de espionaje del exministro de Economía y Planificación.

En todos los casos se solicitaron penas de prisión para los acusados en correspondencia con los hechos cometidos, añadió la fiscalía, sin precisar una posible fecha de juicio.

Actualmente, Alejandro Gil tiene de 61 años. Entre 2019 y 2024, ejerció como vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación de la isla gobernada por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

