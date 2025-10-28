HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Huracán Melissa golpea Jamaica: más de 1,5 millones de personas se preparan para una devastación histórica

El huracán Melissa es catalogado como “la tormenta del siglo” por la OMM, tras alcanzar vientos sostenidos de 280 km/h y un poder destructivo sin precedentes en el Caribe.

El huracán Melissa golpea Jamaica con una fuerza sin precedentes y ya deja siete muertos en el Caribe. Foto: Cira
El huracán Melissa golpea Jamaica con una fuerza sin precedentes y ya deja siete muertos en el Caribe. Foto: Cira

El huracán Melissa azota Jamaica con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, mientras las autoridades advierten que 1,5 millones de personas podrían verse afectadas. La Cruz Roja confirmó que el ciclón ya dejó al menos siete muertos en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que el ojo de Melissa se encontraba el martes a 185 kilómetros de Kingston, desplazándose lentamente por el mar Caribe. La tormenta, calificada como “la del siglo” por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), amenaza con inundaciones, marejadas y deslizamientos de tierra de gran magnitud.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó a los habitantes a evacuar las zonas costeras del oeste y advirtió que “no existe infraestructura en esta región capaz de resistir un huracán de categoría 5”. A pesar de las órdenes, muchos residentes se resisten. “No me voy a mover. No creo poder escapar de la muerte”, declaró para AFP Roy Brown, un plomero de Port Royal, mientras Jennifer Ramdial, pescadora local, afirmó: “Simplemente, no me quiero ir”.

Jamaica enfrenta el impacto del huracán más fuerte de su historia

El gobierno jamaiquino habilitó más de 800 refugios en todo el país ante la inminente devastación. Según Necephor Mghendi, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Melissa es “el huracán más potente que haya tocado tierra en Jamaica desde que existen registros”.

La isla, con 2,8 millones de habitantes, dejó a 50.000 personas sin electricidad, principalmente en la zona oeste. Las autoridades también confirmaron daños en carreteras y viviendas, además de inundaciones repentinas que dejaron comunidades aisladas.

El ministro de Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie, pidió a los ciudadanos acudir a los refugios con agua, medicinas y documentos personales. “Se les advirtió. Ahora depende de ustedes”, insistió Holness en una conferencia de prensa nacional.

Por su parte, la Cruz Roja distribuyó agua potable y kits de higiene, mientras organizaciones internacionales preparan envíos de emergencia. Desde Florida, la ONG Global Empowerment Mission (GEM) anunció que distribuirá 22 toneladas de suministros hacia Kingston, con alimentos y artículos de primera necesidad.

Cuba, Bahamas y la ONU se movilizan por Melissa

El huracán Melissa también amenaza al este de Cuba, donde el Consejo de Defensa Nacional declaró la “fase de alarma” en seis provincias, entre ellas Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo. Más de 650.000 personas fueron evacuadas y las clases quedaron suspendidas. “Tengo mucho temor porque puede acabar con la casa de uno”, dijo Anabel Chacón, residente de Granma.

En Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, las autoridades emitieron advertencias de huracán y tormenta tropical. Los meteorólogos esperan que Melissa mantenga su fuerza mientras avanza hacia el noreste.

Desde Ginebra, la ONU informó que su prioridad será “salvar vidas, luego garantizar agua potable, alimentos, refugio y atención médica”, señaló Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria.

El presidente dominicano Luis Abinader pidió “rezar por Jamaica, Cuba y Haití” y llamó a la solidaridad regional. La OMM confirmó que Melissa podría superar en impacto de tormentas como María (2017) o Katrina (2005), con ráfagas que superan los 300 km/h y precipitaciones que duplican el promedio anual.

