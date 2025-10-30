HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Huracán Melissa devasta al Caribe en uno de los ciclones atlánticos más poderosos de los últimos 150 años

El número exacto de víctimas del huracán Melissa en el Caribe aún no ha sido confirmado, pero se estima que hay más de 30 fallecidos.

El huracán Melissa dejó al menos 30 muertos tras su paso por el Caribe.
El huracán Melissa dejó al menos 30 muertos tras su paso por el Caribe. | AFP

El huracán Melissa dejó un rastro de muerte y devastación en su paso por el Caribe. Catalogado como uno de los ciclones atlánticos más poderosos de los últimos 150 años, provocó lluvias torrenciales y vientos extremos que causaron una destrucción generalizada en Jamaica, Cuba y las Bahamas. Hasta el momento, se estima un saldo preliminar de al menos 30 fallecidos, aunque la cifra podría aumentar en los próximos días conforme avancen las labores de rescate y verificación.

Las comunidades aisladas de los países caribeños esperan ayuda, aunque las labores de asistencia se complican por el mal estado de las carreteras que las conectan. Por ahora, se tiene la certeza de que el ciclón no regresará, ya que desde la madrugada de este jueves avanza hacia las Bermudas.

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Al menos 132 muertos en Río de Janeiro tras fatal operativo policial en las favelas

lr.pe

El destructivo paso del huracán Melissa

El huracán Melissa se intensificó desde el domingo, al pasar de una tormenta con vientos de 113 km/h, registrados el sábado por la mañana, a alcanzar los 225 km/h. En el Caribe, la presencia de aguas más cálidas de lo habitual y vientos inestables fue el detonante perfecto para que el ciclón ganara fuerza.

No fue hasta el martes cuando Melissa alcanzó su punto máximo de intensidad. Se transformó en un huracán de categoría 5, con vientos sostenidos de 298 km/h, igualando los picos históricos de otros ciclones registrados en el Atlántico y convirtiéndose en la segunda tormenta más fuerte desde 1851.

PUEDES VER: ¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

lr.pe

Panorama desolador en el Caribe

El Caribe quedó devastado tras el paso del huracán Melissa. Richard Solomon, alcalde de una ciudad jamaicana, calificó como “catastróficas” las condiciones en las que se encuentra su país. Según el Gobierno, alrededor de 140.000 personas quedaron incomunicadas mientras la tormenta azotaba la isla. Además, apenas el huracán tocó tierra, comenzaron a circular videos de la Fuerza Policial de Jamaica que mostraban escenas deplorables.

En Haití, al menos 23 personas han muerto y 13 permanecen desaparecidas, según un informe de la Agencia de Protección Civil del país. Entre las víctimas se encuentran 10 niñas y niños que fallecieron tras el desborde de un río en Petit-Goâve. Se han reportado casos de familias enteras que perdieron la vida, como la de Steven Guard, residente cercano al cauce, quien declaró a Associated Press que toda su familia murió.

Finalmente, en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó como “significativos” los daños provocados por el huracán Melissa en la isla. A través de una publicación en X, exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante, actuar con disciplina y tomar todas las precauciones necesarias.

