Mundo

Huracán Melissa: sigue la trayectoria EN VIVO de la “tormenta del siglo" que amenaza Jamaica y el Caribe

Un huracán extremadamente poderoso avanza por el Caribe con vientos sostenidos de hasta 280 km/h y se perfila como la tormenta más intensa jamás registrada en la región.

El Huracán Melissa avanza en el Caribe. Foto: NBC
El Huracán Melissa avanza en el Caribe. Foto: NBC

El huracán Melissa, ahora una poderosa tormenta de categoría 5, se dirige hacia Jamaica y se pronostica que será la peor tormenta en la historia de la isla. Se espera que mantenga su intensidad al tocar tierra este martes, con vientos catastróficos, lluvias intensas, inundaciones y marejadas ciclónicas que ponen en riesgo a residentes y turistas que ya se encuentran resguardados.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que el ojo de Melissa se encontraba el martes a 185 kilómetros de Kingston, desplazándose lentamente por el mar Caribe. La tormenta, calificada como “la del siglo” por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se ha convertido en una gran amenaza en las costas del país caribeño.

EN VIVO: sigue el recorrido del huracán Melissa por el Caribe

11:50
28/10/2025

La pared del ojo del huracán comienza a pasar sobre el oeste de Jamaica

Las imágenes satelitales del rastreador Zoom Earth muestran la pared del ojo de la tormenta, comenzando a pasar sobre el oeste de Jamaica.

Se espera que la tormenta toque tierra en la parroquia de Saint Elizabeth en el sur antes de viajar a través de la isla y salir en la parroquia de Saint Ann en el norte.

11:46
28/10/2025

Autoridades dicen que hay unos 25.000 turistas en la isla

Durante una conferencia de prensa, funcionarios del gobierno de Jamaica afirmaron que alrededor de 25.000 turistas se encuentran actualmente en la isla.

"¿Cuántos turistas hay en la isla? La cifra que tengo del Ministerio de Turismo es de 25.000", dijo un funcionario, añadiendo que el gobierno estaba brindando apoyo y manteniendo a los turistas "lo más seguros posible".

11:34
28/10/2025

¿Cuál es la trayectoria del Huracán Mellisa?

El huracán Melissa, ahora de categoría 5, avanza en dirección a Jamaica, donde se espera que toque tierra el martes.

Jamaica será epicentro del Huracán: inundaciones extremas por lluvias, daños por viento y marejada ciclónica. Las fuertes lluvias ya se extienden sobre la isla desde el domingo. Haití también sigue en medio de las amenazas destructivas de inundaciones y deslizamientos de tierra de Melissa.

