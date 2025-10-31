Presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo problemas para repostar su avión por sanciones de EE.UU.

Donald Trump incluyó en una 'lista negra' a Colombia y retiró la visa a Gustavo Petro. | Foto: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo problemas para repostar el avión presidencial tras las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, en medio de una crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump

El avión del mandatario colombiano hizo escala en Madrid para repostar, pero los funcionarios del principal aeropuerto español le negaron la carga de combustible.

Petro se dirigía a Arabia Saudita

Tras negociar con el gobierno, dirigido por Pedro Sánchez, el avión presidencial se dirigió a una base militar para repostar. Gustavo Petro agradeció la ayuda para llegar a Riad (Arabia Saudita) y seguir con su gira por Catar y Egipto.

“La empresa que suministra el combustible o asistencia en tierra suele ser estadounidense. Por ello, se negaron a brindar el servicio debido a las restricciones de la lista OFAC, motivo por el cual el avión aterrizó en una base militar”, explicó Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia.

Como se recuerda, Estados Unidos incluyó a Colombia en una “lista negra” con severas sanciones que alcanzan no solo a Gustavo Petro, sino también a su esposa, su hijo y al ministro colombiano Armando Benedetti.

"Todos le dijimos que no viajara; primero porque era una complicación el tema de la gasolina. Había una cantidad de situaciones en las cuales era complejo el viaje y él en su forma terca, insistió que él iba, que no lo iban a aislar y viajó", dijo Benedetti.

Relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos están rotas

El ministro colombiano aseguró que su tarjeta de crédito fue bloqueada y que no sabe cómo se resolverá el tema de sus cuentas bancarias.

Donald Trump también revocó la visa a Gustavo Petro, a quien acusa de líder del narcotráfico, y sacó a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra las drogas, en una seguidilla de sanciones por no hacer suficiente para frenar el narcotráfico.

Colombia y Estados Unidos, históricos aliados comerciales y militares, están en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

El presidente de Colombia rechaza la campaña de Estados Unidos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, en las que Washington ha matado al menos a 62 presuntos narcos, muertes que Bogotá tilda de "ejecuciones extrajudiciales".