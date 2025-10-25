Colombia: ministro de Justicia renuncia para combatir la absolución del expresidente Álvaro Uribe

Montealegre calificó de 'criminal de guerra' y 'corrupto' a Álvaro Uribe. | Foto: AFP

El ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, presentó su renuncia irrevocable al gobierno para centrarse en combatir la reciente absolución del expresidente Álvaro Uribe en un caso por soborno y fraude procesal.

La justicia colombiana revocó una histórica condena contra el Uribe y consideró que no había pruebas suficientes para asegurar que manipuló testigos paramilitares, como había decidido un tribunal de primera instancia.

"Necesito total libertar para continuar a la caza de un criminal", afirma Montealegre

Con la decisión del Tribunal de Bogotá se anuló la pena máxima a 12 años de prisión domiciliaria que había convertido a Álvaro Uribe en el primer exjefe de Estado colombiano condenado penalmente.

"Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto", dijo Montealegre en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro.

La contraparte en el juicio contra Álvaro Uribe anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero, según Montealegre, es predecible que lo absuelva también.

"Es mi deber acudir a los tribunales internacionales. Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda, y seguirá, por ahora, suelto", añadió.

Uribe niega vínculos con paramilitares de ultraderecha

A lo largo de un proceso que lleva 13 años y numerosos idas y vueltas, Álvaro Uribe logró una vez más zafar de las acusaciones sobre su relación con los paramilitares de ultraderecha que sembraron terror con masacres, desapariciones y otras atrocidades en los peores años del conflicto armado.

El expresidente colombiano siempre ha negado vínculos con estos escuadrones y sostiene que su judicialización es fruto de una persecución de la izquierda, actualmente en el poder bajo el liderazgo de Gustavo Petro.

Más de 50 ministros han pasado por el gabinete del mandatario, en medio de crisis que han quedado registradas en reuniones del consejo de ministros escandalosas y televisadas en vivo.