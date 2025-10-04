HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro rechaza ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha en el mar Caribe y afirma que Colombia “incauta cocaína sin misiles"

Gustavo Petro defendió la capacidad de Colombia para combatir el narcotráfico sin violencia y resaltó que su país incauta más cocaína que EE.UU., pero sin recurrir a ataques aéreos.

Petro rechazó nuevo ataque de EE.UU. contra presunta embarcación en el mar Caribe.
Petro rechazó nuevo ataque de EE.UU. contra presunta embarcación en el mar Caribe. | AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su rechazo a la reciente operación de Estados Unidos contra un barco en el mar Caribe, supuestamente vinculado al narcotráfico. El mandatario cuestionó tanto el uso de la fuerza letal como la forma en que Estados Unidos presenta su lucha contra las drogas.

A través de un mensaje extenso en su cuenta de X, Petro señaló: “Esta operación que hacen ustedes: estadounidenses, la hacemos a diario los colombianos pero sin misiles. Incautamos centenares de toneladas de cocaína, mucho más que lo que hacen las naves de guerra estadounidenses, sin matar a nadie”, indicó.

PUEDES VER: Petro exige la cárcel para Trump si sigue siendo cómplice de genocidio en Gaza: "Su ejército no lo debe obedecer"

lr.pe

Gustavo Petro rechaza ataque de EE.UU. contra presunta narcolancha

El presidente Petro rechazó la descripción de los tripulantes de las lanchas como criminales de alto perfil y denunció la deshumanización a la que se les somete. "No, señor secretario de Guerra, los jóvenes que viajan en esas lanchas no son narcoterroristas, son jóvenes pobres de las islas del Caribe que luchan por sobrevivir económicamente. Al lanzar misiles contra ellos, como si estuvieran en Gaza, lo que están haciendo es asesinar al pueblo caribeño".

“Esa narrativa de mostrar a los latinoamericanos como el enemigo envenenador del pueblo norteamericano se la inventó antes en la historia: Goebbels, para legitimar la invasión a Polonia. Ustedes lo que quieren es el petróleo de Venezuela y de Guyana, eso es todo”, aseguró el mandatario colombiano en la misma publicación.

PUEDES VER: El "Efecto Petro": ¿Podría la crisis de la visa desencadenar la ruptura de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

lr.pe

"Somos los campeones mundiales de incautación de cocaína", asegura Petro

Gustavo Petro también cuestionó la efectividad y el propósito real de los ataques con misiles, al mismo tiempo que defendió la capacidad de Colombia para enfrentar el narcotráfico. “Nosotros somos los campeones mundiales de incautación de cocaína, los superamos a ustedes y no usamos misiles. Solo se necesitan lanchas más rápidas y helicópteros y se interceptan sin matar a nadie".

El mandatario también amplió su reflexión sobre la identidad y la historia de los pueblos latinoamericanos, destacando la antigüedad y riqueza cultural de la región ante una visión que consideró reduccionista y violenta. "Los latinoamericanos no somos pueblos ignorantes; somos una civilización que lleva 30.000 años de historia en América".

PUEDES VER: Estados Unidos revoca la visa a Petro tras polémicas declaraciones en protesta por Gaza en Nueva York: "Sus acciones son imprudentes"

lr.pe

El ataque de Estados Unidos frente a costas de Venezuela

El viernes 3 de octubre, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció la destrucción de una presunta narcolancha frente a las costas de Venezuela. El bombardeo acabó con la vida de cuatro personas y se trataría del quinto ataque, de acuerdo al conteo del gobierno. Un video mostró al barco a toda velocidad sobre las olas antes de verse en llamas.

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", dijo Hegseth

