Mundo

Trump acusa a Petro de ser el “líder” del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

El presidente Donald Trump aseguró que los subsidios que Estados Unidos le otorga a Colombia no han detenido el narcotráfico en el país cafetero.

Donald Trump anunció el fin de ayuda financiera a Colombia a través de Truth Social.
Donald Trump anunció el fin de ayuda financiera a Colombia a través de Truth Social. | AFP

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser el “líder del narcotráfico”. Según el líder norteamericano, Petro promueve la producción masiva de drogas en todo el territorio colombiano, tanto en campos grandes como en cultivos pequeños.

“Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, aseguró en la red social.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump asegura que Maduro le "ofreció de todo" para calmar tensiones con EE.UU.: "No quiere meterse con nosotros"

lr.pe

Trump pone fin de ayuda financiera a Colombia

Donald Trump anunció que pondrá fin a los "pagos y subsidios" a Colombia. "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", informó el republicano en Truth Social, donde indicó que Petro "está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas".

Asimismo, Trump sostuvo que el narcotráfico se ha convertido "en el mayor negocio de Colombia” y criticó que Petro “no haga nada para frenarlo”, pese al apoyo financiero que ha recibido de Washington. "El propósito de esta producción es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", añadió.

Cabe mencionar que el mes pasado Estados Unidos retiró a Colombia la certificación como país aliado en la lucha contra el narcotráfico, un estatus que le permitía recibir cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

lr.pe

La respuesta de Petro a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó ante las fuertes declaraciones de Donald Trump, quien lo tildó de narcotraficante. El mandatario colombiano desestimó esas acusaciones y sostuvo que el mandatario estadounidense “está siendo manipulado por sus círculos y asesores”. Además, destacó que ha sido precisamente su gobierno el que más ha enfrentado y desmantelado las redes criminales dedicadas al narcotráfico en el país.

"El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue, en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", escribió Petro en su cuenta de X. "Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", afirmó. 

La ayuda financiera que recibe Colombia de EE.UU.

Según datos del gobierno de Estados Unidos, Colombia es el país de Sudamérica que más apoyo económico recibe de Washington. Solo en 2023, se desembolsaron más de 740 millones de dólares, según los registros más recientes disponibles.

Cerca de la mitad de esos fondos se destina a programas de lucha contra el narcotráfico, mientras que el resto se emplea en iniciativas humanitarias y de asistencia alimentaria. En su mensaje publicado el domingo en Truth Social, Donald Trump dejó entrever una posible intención de que Estados Unidos intervenga de alguna forma en Colombia.

"Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma", escribió el mandatario.

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

lr.pe

El enfoque de Petro en la guerra contra las drogas

Desde que asumió la presidencia en 2022, Gustavo Petro ha promovido un cambio en la estrategia contra el narcotráfico impulsada históricamente por Estados Unidos. Su enfoque se ha alejado de las políticas de erradicación forzosa de cultivos para priorizar las causas sociales que alimentan este fenómeno.

Durante su gestión, los cultivos de hoja de coca, base para la producción de cocaína, han crecido cerca de un 70%, según datos tanto del Gobierno colombiano como de las Naciones Unidas. Petro ha explicado este incremento como una consecuencia del aumento del consumo global de cocaína, con un repunte especialmente marcado en Europa.

