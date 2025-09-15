HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gustavo Petro confirma que EE. UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

La certificación de Estados Unidos respaldaba los esfuerzos de Colombia contra las drogas y le aseguraba una ayuda cercana a $380.000.000 al año.

Colombia pierde por primera vez en 28 años la certificación de aliado de EE. UU. Foto: AFP
Colombia pierde por primera vez en 28 años la certificación de aliado de EE. UU. Foto: AFP

El presidente Gustavo Petro confirmó durante un consejo de ministros que Estados Unidos retiró a Colombia la certificación de aliado en la lucha contra las drogas. Por primera vez en 28 años, la decisión se tomó por incumplimiento de los compromisos antinarcóticos y se formalizó mediante un memorando del presidente Donald Trump, que también afecta a Venezuela, Myanmar y Bolivia "por fallar de manera demostrable" en el combate contra los estupefacientes durante el año fiscal 2024.

La medida llega en un contexto marcado por la violencia del narcotráfico y las muertes de policías, soldados y civiles, mientras Colombia continúa siendo el mayor productor mundial de cocaína. Hasta ahora, Estados Unidos no ha ofrecido detalles sobre los motivos específicos de la descertificación.

PUEDES VER: Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

lr.pe

¿Qué afirmó Petro sobre la descertificación de Colombia por EE. UU.?

La pérdida de la certificación de aliado en la lucha contra las drogas implica que Colombia deje de recibir el reconocimiento oficial de Estados Unidos por sus esfuerzos antinarcóticos. Desde 1986, esta certificación anual evalúa a los países productores y distribuidores de drogas. En el caso de Colombia, esta está vinculada a una ayuda económica de aproximadamente $380.000.000 anuales.

El presidente Gustavo Petro declaró: “Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos: policías, soldados y personas del común, que intentaron impedir que la cocaína les llegara.” Estados Unidos aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la descertificación, lo que deja abierta la interpretación de los motivos y las posibles implicaciones políticas.

PUEDES VER: A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

lr.pe

¿Qué podría haber llevado a la descertificación de Colombia por parte de EE. UU.?

El distanciamiento entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración de Donald Trump ha sido un factor clave. Las posturas de Petro en defensa de Nicolás Maduro y sus críticas al presidente estadounidense provocaron varias tensiones diplomáticas, lo que debilitó la relación bilateral.

A esto se sumaron los retrasos en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, la disminución del impacto de las políticas de desarrollo territorial y la ausencia de una estrategia clara para extraditar a capos del narcotráfico y líderes guerrilleros. La senadora Paola Holguín señaló que Estados Unidos podría optar por una “descertificación condicionada”, lo que evidencia la falta de consenso entre el Congreso colombiano y el Ejecutivo sobre la estrategia a seguir.

