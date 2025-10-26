HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El Pacto Histórico de Gustavo Petro elige a Iván Cepeda como candidato presidencial para las elecciones 2026 en Colombia

Iván Cepeda se consolida como líder de la izquierda colombiana tras ganar la consulta interna del Pacto Histórico con más del 64% de los votos y el respaldo de las principales figuras del petrismo.

Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico, tras obtener el 64,75% de los votos en la consulta interna. Foto: AFP
Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico, tras obtener el 64,75% de los votos en la consulta interna. Foto: AFP

El senador Iván Cepeda fue elegido este domingo como el candidato presidencial del Pacto Histórico, el movimiento que respalda al mandatario colombiano Gustavo Petro. Con el 64,75% de los votos —más de 1,2 millones—, el filósofo y defensor de derechos humanos superó ampliamente a la exministra Carolina Corcho, con lo que consolidó su liderazgo en una consulta interna marcada por obstáculos legales y renuncias de última hora. El respaldo de figuras como María José Pizarro, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y Gloria Inés Ramírez terminó de allanar su camino hacia la nominación.

El petrismo apuesta ahora a una nueva etapa: la conformación de un Frente Amplio junto a sectores del centroizquierda, mediante una consulta interpartidista prevista para el 8 de marzo. Cepeda podría enfrentar en esa instancia a Roy Barreras, Clara López o Daniel Quintero, quien pese a haber renunciado recientemente a la contienda, sumó más de 116 mil votos y abrió un debate jurídico sobre su eventual inhabilitación. Además de definir al candidato presidencial, la consulta también renovó las listas legislativas del Pacto, cuyos resultados aún se procesan. Con Cepeda al frente, la izquierda de Colombia busca mantener la continuidad del proyecto de Petro rumbo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

lr.pe

Iván Cepeda, el candidato del petrismo para las elecciones de 2026

El filósofo y defensor de derechos, Cepeda, de 63 años, es reconocido por su férrea defensa de las víctimas del conflicto armado y por haber llevado ante la justicia al expresidente Álvaro Uribe en un histórico caso por manipulación de testigos. Aunque Uribe fue recientemente absuelto en segunda instancia, el senador anunció que apelará el fallo ante la Corte Suprema y no descarta acudir a instancias internacionales.

Hijo del asesinado dirigente comunista Manuel Cepeda Vargas, permaneció exiliado en su juventud por la persecución a la izquierda, participó en los diálogos de paz con las FARC y en la mesa con el ELN, y ha sido un puente entre el Gobierno y las organizaciones sociales. Cepeda, que pide a Estados Unidos respetar la “dignidad” y “autonomía” de Colombia, representa la continuidad del proyecto progresista de Petro y el intento de consolidar una izquierda unificada.

Petro celebra el “triunfo popular” del Pacto Histórico

El presidente Gustavo Petro celebró con entusiasmo los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico, en la que participaron más de 2,7 millones de personas, lo que superó ampliamente las expectativas. El mandatario destacó que el reciente enfrentamiento diplomático con Donald Trump fortaleció a su movimiento: “Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”, escribió en X.

El presidente adelantó que el siguiente paso será articular un Frente Amplio junto a fuerzas de izquierda y de centro para las elecciones de 2026. “Les propongo llamarlo Frente Humano, con candidatos del Partido Verde, la nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo”, señaló.

La consulta también generó reacciones fuera del oficialismo. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, reconoció el éxito del Pacto Histórico: “Les fue muy bien. No puedo tapar el sol con un dedo”. Desde la derecha, el precandidato Mauricio Cárdenas coincidió en que el resultado fue sólido: “Más de dos millones de votos en un día sin otras elecciones. El mensaje es claro: debemos unirnos para derrotar a la izquierda”.

