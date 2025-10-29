HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Bukele publica video hecho con IA en el que ‘arresta’ a Maduro y Petro y se los lleva a megacárcel del CECOT

El presidente salvadoreño compartió un video en redes sociales donde se burla de Nicolás Maduro y Gustavo Petro a través de la inteligencia artificial.

Un video hecho con IA muestra a Maduro y Petro siendo ‘arrestados’ y llevados al CECOT.
Un video hecho con IA muestra a Maduro y Petro siendo ‘arrestados’ y llevados al CECOT. | Difusión

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, compartió un video en sus redes sociales donde se burla de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, y de Gustavo Petro, el presidente colombiano.

En el video, creado con inteligencia artificial, se muestra a Maduro realizando una llamada telefónica a Corea del Norte para pedirle apoyo a Kim Jong-Un, justo en el contexto de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

“Mi gran hermano asiático, ya sabes que ando metido en un problema grande con Trump y necesito que me des refugio por allá”, se escucha decir a Maduro, mientras en las imágenes aparece el líder norcoreano respondiendo y brindándole su apoyo.

Video realizado con IA también se burla de Petro

En otra parte del video, también se muestra al presidente Gustavo Petro hablando con Nicolás Maduro para ofrecerle su ayuda para escapar y refugiarse en Colombia. “Parcero, ¿tiene ya un plan de escape?, dime que me voy contigo a donde sea, ya sabes que Trump viene a por mí”, le dice el personaje de Petro, a lo que su homólogo responde que no se preocupe, pues todo está “arreglado” con el líder de Corea del Norte.

Maduro sugiere que ambos, él y Petro, se disfracen de soldados norcoreanos para pasar desapercibidos. Sin embargo, la llamada es “interceptada” por un agente de la CIA, quien solicita instrucciones directas de Donald Trump para saber cómo actuar. “Preparen un operativo especial para evitar que se escape, ese Madurín ya sabe que conmigo no se juega”, ordena el supuesto Trump mientras está a bordo del avión presidencial.

Maduro y Petro son 'llevados a prisión' a El Salvador

El video concluye con Maduro y Petro vestidos con disfraces, abordo de un avión privado pilotado por el mismo Bukele. En medio de su tranquilo viaje, Bukele interrumpe para anunciarles que su destino es la prisión.

“Bienvenidos, presidente Maduro y Petro, les habla Nayib Bukele. Es un enorme placer anunciarles que este vuelo los va a conducir a su nuevo refugio, la cárcel del Cecot”, con el que se hace referencia a la prisión de máxima seguridad donde han sido detenidos los inmigrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

Venezuela acusa a Estados Unidos de estar detrás de una conspiración para derrocar a Nicolás Maduro. Según el gobierno venezolano, la administración de Trump está tratando de crear un conflicto como excusa para justificar una posible invasión. Por su parte, Estados Unidos ha incrementado significativamente la presencia de sus fuerzas militares en América Latina, con el objetivo declarado de luchar contra el narcotráfico.

Recientemente, dos bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de EE. UU. sobrevolaron el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela. Estos vuelos se producen después de que otro B-1B realizara una misión cerca de la costa venezolana la semana pasada, mientras que bombarderos B-52 habían hecho lo mismo días antes.

