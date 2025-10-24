HOYSuscripcion LR Focus

Este país de América Latina tendrá el menor crecimiento económico en 2026: Venezuela lo superará 10 veces

Según la CEPAL, un gigante de la región tendrá el menor crecimiento positivo de América Latina en 2025. Venezuela lo superará 10 veces en la tasa de expansión de su PIB.

En América Latina, existen proyecciones sobre respecto a la economía de los países en 2026.
En América Latina, existen proyecciones sobre respecto a la economía de los países en 2026. | Composición LR

América Latina enfrenta un largo período de crecimiento bajo. Aunque la CEPAL mejoró la previsión regional para el año en curso al 2.4% y mantiene el 2.3% para 2026, advierte que el ajuste se debe solo a un entorno internacional "menos adverso". El diagnóstico de fondo no cambia: la región tiene un bajo dinamismo.

El punto clave es el destino de la economía que se ubica en el fondo de la tabla positiva. Mientras que Venezuela, Paraguay y Argentina prometen un crecimiento boyante, uno de los motores económicos se sitúa en el extremo opuesto. Los datos proyectados lo dejan tan rezagado que su impulso podría ser diez veces menor que el del país con la tasa más alta.

¿Cuál es el país de América Latina con menor crecimiento económico en 2026?

De concretarse las proyecciones más recientes del organismo de Naciones Unidas, el país con el menor crecimiento económico positivo en América Latina durante el período analizado es México. Esta baja posición en la tabla de crecimiento de "este año" (0.6%) lo sitúa únicamente por encima de las naciones que experimentarán una contracción económica: Cuba (-1.5%) y Haití (-2.3%).

Esta debilidad contrasta fuertemente con los líderes regionales. Por ejemplo, la cifra de 0.6% frente al 6% proyectado para Venezuela ilustra una marcada disparidad. El organismo usa esta relación para alertar que el crecimiento del país caribeño superará al mexicano por un factor de 10, evidenciando la urgencia de una reforma económica.

Los otros países con menores crecimientos económicos en 2026

La "cola" de la tabla de crecimiento positivo, junto con México, está compuesta por naciones que luchan por acelerar su Producto Interno Bruto (PIB).

Los países con menor crecimiento positivo (por encima de México 0.6%):

  • Bolivia: 1%
  • Islas del Caribe (sin contar Guyana): 1.9%

Otras economías con crecimientos bajos (rango del 2%):

  • Uruguay: 2.3%
  • Colombia: 2.5%
  • Brasil: 2.5%
  • Chile: 2.6%

Esto evidencia que el desafío del bajo dinamismo no es exclusivo de México, sino que es un problema generalizado entre las economías más grandes de la región.

Los países que tendrían un acelerado crecimiento económico en 2026

El ranking de crecimiento positivo está encabezado por un grupo de países con proyecciones muy optimistas para el año.

Líderes de crecimiento proyectado (por encima del 4%):

  • Venezuela: 6.0%
  • Paraguay: 4.5%
  • Argentina: 4.3%
  • Panamá: 4.1%

Países con crecimiento superior al promedio regional (entre 3% y 4%):

  • Costa Rica: 3.8%
  • Guatemala: 3.7%
  • República Dominicana: 3.4%
  • Perú: 3.2%

Estos resultados demuestran la diferenciación en los desempeños regionales. La CEPAL propone una "transformación productiva más acelerada" para impulsar la productividad y generar más y mejores empleos, como única vía para superar la trampa del bajo crecimiento.

