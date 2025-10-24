Venezuela: Ministro de Defensa afirma que militares impedirán instalación de un gobierno 'arrodillado' a EE.UU.

"Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", señala el Ministro de Defensa de Venezuela. | Foto: AFP

"Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", señala el Ministro de Defensa de Venezuela. | Foto: AFP

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que las fuerzas armadas impedirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos, a quien denuncia de buscar la caída del presidente Nicolás Maduro.

Los militares de Venezuela han jurado, en numerosas ocasiones, lealtad absoluta hacia Nicolás Maduro, quien ha multiplicado su poder desde que asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez.

"Nunca esclavos. Somos un país libre", advierte ministro venezolano

"Interprétenlo como lo quieran interpretar: las Fuerzas Armadas no van a permitir un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos", señaló Padrino López en la televisión estatal VTV.

"Más nunca esclavos. Somos un país libre", agregó el ministro de defensa que, hace algunos días, criticó que Estados Unidos sea más letal en sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que en el Pacífico, donde se concentra mayor tránsito de drogas.

'Los operativos en el Pacífico no son los mismos que se realizan en el Caribe. ¿Cuál es el verdadero trasfondo del despliegue militar aeronaval que mantiene Estados Unidos en esta zona? ¿Se trata realmente de combatir el narcotráfico?”, cuestionó el ministro.

El ministro de Nicolás Maduro asegura que solo el 5% de la droga producida en Colombia sale por el Caribe, ya que la gran mayoría se transporta por el Pacífico con destino a Estados Unidos

"No queremos guerra. Queremos la paz"

Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para unirse a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que cuenta con otros buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.

Estas maniobras han bombardeado 10 supuestas narcolanchas, con saldo de unos 40 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que estudia ataques en tierra en Venezuela.

"Es la amenaza militar más importante en los últimos 100 años. Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", sostuvo Padrino López.