HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Venezuela: Ministro de Defensa afirma que militares impedirán instalación de un gobierno 'arrodillado' a EE.UU.

Vladimir Padrino López asegura que Venezuela busca la paz y critica las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe que buscarían la caída del presidente Nicolás Maduro.

"Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", señala el Ministro de Defensa de Venezuela.
"Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", señala el Ministro de Defensa de Venezuela. | Foto: AFP

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que las fuerzas armadas impedirán la instalación de un gobierno "arrodillado" a Estados Unidos, a quien denuncia de buscar la caída del presidente Nicolás Maduro.

Los militares de Venezuela han jurado, en numerosas ocasiones, lealtad absoluta hacia Nicolás Maduro, quien ha multiplicado su poder desde que asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

lr.pe

"Nunca esclavos. Somos un país libre", advierte ministro venezolano

"Interprétenlo como lo quieran interpretar: las Fuerzas Armadas no van a permitir un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos", señaló Padrino López en la televisión estatal VTV.

"Más nunca esclavos. Somos un país libre", agregó el ministro de defensa que, hace algunos días, criticó que Estados Unidos sea más letal en sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que en el Pacífico, donde se concentra mayor tránsito de drogas.

'Los operativos en el Pacífico no son los mismos que se realizan en el Caribe. ¿Cuál es el verdadero trasfondo del despliegue militar aeronaval que mantiene Estados Unidos en esta zona? ¿Se trata realmente de combatir el narcotráfico?”, cuestionó el ministro.

El ministro de Nicolás Maduro asegura que solo el 5% de la droga producida en Colombia sale por el Caribe, ya que la gran mayoría se transporta por el Pacífico con destino a Estados Unidos

PUEDES VER: Maduro advierte a Trump y asegura que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos ante la ofensiva militar en el Caribe

lr.pe

"No queremos guerra. Queremos la paz"

Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para unirse a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que cuenta con otros buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.

Estas maniobras han bombardeado 10 supuestas narcolanchas, con saldo de unos 40 muertos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que estudia ataques en tierra en Venezuela.

"Es la amenaza militar más importante en los últimos 100 años. Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz", sostuvo Padrino López.

Notas relacionadas
Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

LEER MÁS
EE.UU. y Trinidad y Tobago anuncian ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela

EE.UU. y Trinidad y Tobago anuncian ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela

LEER MÁS
Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025