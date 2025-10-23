HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Los 5 países de América Latina que tendrán más desempleo para 2025, según el FMI: Perú dentro del top

América Latina enfrentará desafíos económicos en 2025, según el FMI. Se espera una desaceleración del crecimiento y altos niveles de desempleo en varios países de la región.

El FMI identifica que algunos países de la región estarán entre los más afectados por las tasas de desempleo. Foto: Composición LR
El FMI identifica que algunos países de la región estarán entre los más afectados por las tasas de desempleo. Foto: Composición LR

América Latina, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025, enfrenta un panorama económico complejo, con desafíos importantes que podrían afectar la estabilidad laboral en la región. El FMI señala que, aunque se espera una desaceleración en el crecimiento económico, varios países de América Latina seguirán luchando con altos niveles de desempleo.

Dentro de este contexto, el FMI identifica que algunos países de la región estarán entre los más afectados por las tasas de desempleo. El informe proyecta que aquellos con economías más vulnerables a las crisis externas y con altos niveles de informalidad laboral serán los más propensos a experimentar un aumento en las tasas de desempleo.

Los 5 países de América Latina que tendrán más desempleo

Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y Perú, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025, son los cinco países de América Latina con las tasas de desempleo este 2025. En el caso de Colombia, se espera que la tasa de desempleo alcance el 10,0%, lo que refleja los desafíos económicos que enfrenta el país en su mercado laboral.

Chile y Uruguay tienen una tasa de desempleo proyectada del 8,1%, mientras que Brasil y Perú se situarán en 7,2% y 6,5%, respectivamente, según el informe. Estas cifras reflejan las tensiones económicas y las dificultades estructurales de las economías de estos países, además presenta proyecciones para el 2026, pero sin revelar el porcentaje.

Estas cifras reflejan las tensiones económicas y las dificultades estructurales de las economías de estos países. Gráfico: Statista.

Estas cifras reflejan las tensiones económicas y las dificultades estructurales de las economías de estos países. Gráfico: Statista.

Perú es parte del top 5 de los países con mayor desempleo

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo en Perú se ubicó en 6,4%. Este indicador muestra una ligera disminución respecto al mismo periodo del 2023, cuando la tasa era del 6,5%.

Desglosando por sexo, el desempleo afectó al 7,6% de las mujeres y al 5,4% de los hombres, evidenciando una disparidad de género persistente en el mercado laboral peruano. Además, se observó que la tasa de desempleo fue más alta entre los jóvenes de 14 a 24 años, alcanzando un 12,5%, y entre aquellos con educación superior universitaria, con un 8,5%.

México, Ecuador y Bolivia los de mayores empleos

México, Ecuador y Bolivia se encuentran entre los países con las tasas de desempleo más bajas de la región, lo que refleja una situación laboral más favorable. México tiene una proyección de desempleo del 3,8%, Ecuador del 4,0% y Bolivia del 5,1%.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), estos países se benefician de políticas laborales que han logrado mantener una mayor estabilidad en el empleo, a pesar de los desafíos económicos globales. Este panorama sugiere que estos países podrían experimentar un entorno laboral más resiliente en comparación con otros de la región en el corto plazo.

