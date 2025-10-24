Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación desde que asumió la presidencia en 2023. | AFP

La popularidad del presidente de Argentina, Javier Milei, registró en octubre su nivel más bajo desde que llegó al poder. Este descenso ocurre en un contexto marcado por el pesimismo económico y por la corrupción, identificados como las principales preocupaciones entre los votantes.

Esta situación sucede pocos días antes de las elecciones legislativas, en las que Argentina renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Dichos comicios definirán la nueva composición política del Congreso y podrían convertirse en un punto decisivo para el futuro del gobierno de Milei.

La aprobación de Javier Milei

La aprobación del presidente Javier Milei volvió a caer por tercer mes consecutivo y se ubicó en 39,9%, de acuerdo con el sondeo LatAm Pulse, elaborado por AtlasIntel para Bloomberg News. En contraste, su nivel de desaprobación aumentó por cuarto mes seguido y alcanzó 55,7%, mientras que el 4,4% de los participantes se declararon indecisos.

De forma paralela, la percepción pública de Milei y la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los principales referentes del peronismo, se ha ido acercando. Ambos figuran hoy entre los líderes políticos con mayor popularidad en Argentina.

El estudio también revela que la imagen positiva de Milei, un indicador distinto al de aprobación, descendió al 42%, luego de haber alcanzado un pico de 50% a comienzos de año. En cambio, la valoración favorable hacia Kicillof creció hasta 40%, tras haber tocado un mínimo de 26% en el mismo periodo, según los datos de AtlasIntel.

Las principales preocupaciones de argentinos, según encuesta

La corrupción se ha convertido en la principal inquietud de los votantes argentinos durante octubre, después de que José Luis Espert, principal aliado de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, renunciara a su candidatura tras ser señalado por presuntos vínculos con un narcotraficante cuya extradición había sido solicitada por Estados Unidos.

Asimismo, las expectativas de la ciudadanía sobre la economía del gobierno de Milei continúan siendo muy bajas. Más de dos tercios de los argentinos consideran que la situación económica actual es desfavorable y temen que se mantenga igual o incluso empeore en los próximos seis meses. Solo el 17% de los encuestados calificó la economía como positiva, mientras que un 34% confía en que podría mejorar en el corto plazo, según los resultados del estudio.

Trump condiciona ayuda económica para Argentina

El martes 14 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su par argentino, Javier Milei. Durante el encuentro, que incluyó un almuerzo, ambos mandatarios abordaron asuntos centrales, como la situación económica de Argentina y el rumbo político del país ante las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la reunión, Trump elogió a Milei y aseguró que una eventual victoria del presidente argentino sería “muy importante” no solo para su país, sino también para el resto del mundo. El líder estadounidense, sin embargo, condicionó el respaldo financiero de Washington a los resultados de los comicios de fin de mes.

"Si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", afirmó. Además, destacó la relevancia de que el país mantenga un rumbo similar al de otras naciones latinoamericanas que han optado por políticas ultraliberales.