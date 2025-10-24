HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación a pocos días de las elecciones legislativas de Argentina

La aprobación del presidente argentino, Javier Milei, cayó a su nivel más bajo desde que asumió el cargo, con un 39,9% según un sondeo de LatAm Pulse

Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación desde que asumió la presidencia en 2023.
Milei enfrenta su nivel más bajo de aprobación desde que asumió la presidencia en 2023. | AFP

La popularidad del presidente de Argentina, Javier Milei, registró en octubre su nivel más bajo desde que llegó al poder. Este descenso ocurre en un contexto marcado por el pesimismo económico y por la corrupción, identificados como las principales preocupaciones entre los votantes.

Esta situación sucede pocos días antes de las elecciones legislativas, en las que Argentina renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado. Dichos comicios definirán la nueva composición política del Congreso y podrían convertirse en un punto decisivo para el futuro del gobierno de Milei.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump justifica la ayuda a económica a Javier Milei: “Argentina está luchando por su vida, se están muriendo”

lr.pe

La aprobación de Javier Milei

La aprobación del presidente Javier Milei volvió a caer por tercer mes consecutivo y se ubicó en 39,9%, de acuerdo con el sondeo LatAm Pulse, elaborado por AtlasIntel para Bloomberg News. En contraste, su nivel de desaprobación aumentó por cuarto mes seguido y alcanzó 55,7%, mientras que el 4,4% de los participantes se declararon indecisos.

De forma paralela, la percepción pública de Milei y la del gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los principales referentes del peronismo, se ha ido acercando. Ambos figuran hoy entre los líderes políticos con mayor popularidad en Argentina.

El estudio también revela que la imagen positiva de Milei, un indicador distinto al de aprobación, descendió al 42%, luego de haber alcanzado un pico de 50% a comienzos de año. En cambio, la valoración favorable hacia Kicillof creció hasta 40%, tras haber tocado un mínimo de 26% en el mismo periodo, según los datos de AtlasIntel.

PUEDES VER: Javier Milei cree que la ayuda de EE.UU. continuará tras elecciones legislativas en Argentina

lr.pe

Las principales preocupaciones de argentinos, según encuesta

La corrupción se ha convertido en la principal inquietud de los votantes argentinos durante octubre, después de que José Luis Espert, principal aliado de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, renunciara a su candidatura tras ser señalado por presuntos vínculos con un narcotraficante cuya extradición había sido solicitada por Estados Unidos.

Asimismo, las expectativas de la ciudadanía sobre la economía del gobierno de Milei continúan siendo muy bajas. Más de dos tercios de los argentinos consideran que la situación económica actual es desfavorable y temen que se mantenga igual o incluso empeore en los próximos seis meses. Solo el 17% de los encuestados calificó la economía como positiva, mientras que un 34% confía en que podría mejorar en el corto plazo, según los resultados del estudio.

PUEDES VER: Javier Milei agradece 'visión y liderazgo' de Donald Trump tras financiamiento para Argentina

lr.pe

Trump condiciona ayuda económica para Argentina

El martes 14 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su par argentino, Javier Milei. Durante el encuentro, que incluyó un almuerzo, ambos mandatarios abordaron asuntos centrales, como la situación económica de Argentina y el rumbo político del país ante las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En la reunión, Trump elogió a Milei y aseguró que una eventual victoria del presidente argentino sería “muy importante” no solo para su país, sino también para el resto del mundo. El líder estadounidense, sin embargo, condicionó el respaldo financiero de Washington a los resultados de los comicios de fin de mes.

"Si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", afirmó. Además, destacó la relevancia de que el país mantenga un rumbo similar al de otras naciones latinoamericanas que han optado por políticas ultraliberales.

Notas relacionadas
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Elecciones Legislativas de Argentina 2025: todo lo que debes saber para votar con la Boleta Única de Papel

Elecciones Legislativas de Argentina 2025: todo lo que debes saber para votar con la Boleta Única de Papel

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025