El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el jueves que fue víctima de un intento de envenenamiento tras recibir como obsequios una mermelada y unos chocolates durante un encuentro con agricultores en la provincia costera de Los Ríos. Noboa declaró que los productos no correspondían a los ingredientes ni al empaque habitual de los alimentos. "Es imposible que haya sido accidental", aseguró.

Los productos, que fueron entregados por una emprendedora al equipo del presidente Daniel Noboa, fueron pasados por pruebas de rutina y fue allí donde se determinó que contenían sustancias químicas peligrosas. Ante esto, la Casa Militar Presidencial presentó una denuncia ante la Fiscalía y entregó las evidencias correspondientes.

Un análisis de laboratorio comprobó que, dentro de los productos, había cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, químicos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud. Además, los productos no contaban con registro sanitario para consumo humano debido a la presencia de ingredientes potencialmente peligrosos.

Emprendedora responde tras regalo a Daniel Noboa

En una entrevista al medio digital La Contral, Yolanda Peñafiel, emprendedora que entregó los obsequios, señaló que se siente "triste y preocupada" y afirmó que su intención no era causar daño. Además, aseguró que entregó los productos de buena voluntad y que su corazón no está para hacer daño a nadie.

Este incidente marca la segunda denuncia por intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas de su Gobierno. El último fue en octubre, cuando su automóvil presidencial fue apedreado por manifestantes durante bloqueos, que también lanzaron artefactos pirotécnicos y bombas molotov.

