El presidente Donald Trump anunció la cancelación de todas las negociaciones comerciales con Canadá tras una campaña publicitaria del gobierno de Ontario que, según él, utilizó de manera fraudulenta un video de Ronald Reagan sobre comercio libre. La decisión profundiza la tensión entre ambos países.

Trump defendió los aranceles impuestos por su administración, asegurando que son clave para la seguridad nacional y la economía estadounidense. Además, afirmó que el anuncio canadiense era falso y se creó para interferir con decisiones judiciales en Estados Unidos, incluyendo la Corte Suprema y otros tribunales.

TE RECOMENDAMOS CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Por qué Donald Trump decidió romper las negociaciones comerciales con Canadá?

Trump explicó que el anuncio de Ontario distorsionaba un discurso radial de Reagan del 25 de abril de 1987, "Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es falso, en el que aparece Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”, escribió el mandatario a través de su Truth Social. Asmismo, calificó esta acción como inaceptable y resaltó que afectaba los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos.

El presidente aseguró que, debido a este comportamiento de Canadá, todas las negociaciones comerciales entre ambos países quedan terminadas de manera inmediata, sin posibilidad de reanudación hasta que se resuelvan estas tensiones. “Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz, todas la negociaciones con Canadá quedan terminadas”, afirmó Trump.

PUEDES VER: Estados Unidos promete operaciones terrestres contra los cárteles de droga en América Latina

¿Qué papel tuvo el anuncio de Ontario con Reagan en la tensión entre EE. UU. y Canadá?

La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan señaló que Ontario no recibió permiso para usar ni editar los comentarios de Reagan. La fundación afirmó que el anuncio tergiversaba su “Discurso Presidencial Radial a la Nación sobre Comercio Libre y Justo” y anunció que evaluará acciones legales contra el gobierno canadiense. “Ontario no recibió permiso de la fundación para usar y editar los comentarios”, escribieron en X.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, aseguró que la campaña tenía como objetivo argumentar en contra de los aranceles estadounidenses y promover la prosperidad mediante la cooperación entre ambos países. “Usando todas las herramientas a nuestra disposición, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino a la prosperidad es trabajar juntos”, agregó Ford. Esta defensa provocó un choque directo con la posición de la Casa Blanca y escaló la tensión comercial.

PUEDES VER: Daniel Noboa denuncia ser víctima de intento de envenenamiento durante evento público en Ecuador

¿Qué medidas está tomando Canadá en respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Trump?

El primer ministro canadiense Mark Carney anunció su intención de duplicar las exportaciones del país hacia mercados fuera de Estados Unidos, como estrategia frente a los aranceles impuestos por Washington. Esta medida busca reducir la dependencia de Canadá del comercio bilateral con Estados Unidos.

Canadá y México mantienen conversaciones para coordinar medidas frente a las decisiones de Trump que afectan el comercio en la región norteamericana. Estas acciones buscan proteger los intereses de ambos países en un contexto de incertidumbre económica y tensiones crecientes con Estados Unidos.