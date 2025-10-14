HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete
EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      EN VIVO | José Jerí toma juramento a su nuevo gabinete      
Tendencias

Niño en México se hace viral por pedir dinero con foto de Lady Gaga: ''¿Y en qué hospital está la tía Gaga?''

Un pequeño en México se volvió sensación en redes sociales tras ser visto pidiendo limosna con una foto de Lady Gaga, afirmando que la artista era su “tía enferma”

Niño en México se hace viral tras pedir limosna con la foto de Lady Gaga.
Niño en México se hace viral tras pedir limosna con la foto de Lady Gaga. | Foto: composición LR/TikTok/ YouTube

Un hecho insólito se volvió viral en redes sociales luego de que un niño fuera captado pidiendo limosna mientras sostenía una foto de Lady Gaga, afirmando que la artista era su tía. La curiosa escena no tardó en difundirse ampliamente, generando miles de reacciones y comentarios. Muchos usuarios tomaron el hecho con humor, mientras otros expresaron sorpresa por la ocurrencia del pequeño.

La hecho viral que circuló por todos los medios

La escena, registrada por transeúntes, no tardó en difundirse a través de distintas plataformas digitales como TikTok y se convirtió en una de las tendencias más comentadas. En cuestión de horas, las imágenes circularon por medios de comunicación locales e internacionales y despertaron la curiosidad de miles de usuarios. Lo más llamativo fue la imagen que utilizó de la intérprete estadounidense, en la que aparece durante el videoclip de ‘Marry the Night’. Este detalle causó gracia entre los fans de la cantante, quienes notaron la ocurrencia del menor.

PUEDES VER: Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

lr.pe

Muchos internautas tomaron el hecho con humor y destacaron la inocencia y ocurrencia del pequeño, mientras que otros reflexionaron sobre la situación social que enfrenta. “Lady Gaga viendo la noticia: ‘Ese no es ningún sobrino mío’”, fue uno de los comentarios más destacados.

Entre otros mensajes que se vieron en las redes sociales, tanto como TikTok e Instagram: ''¿Y en qué hospital está la tía gaga? Me preocupa'', ''Yo le doy todo mi dinero! Todo sea por la tía Gaga'', ''Me parece tan irresponsable de parte de Lady Gaga tener a su sobrino en esas condiciones''.

PUEDES VER: Colegio peruano no permitió el ingreso de padres a olimpiadas, pero ellos tuvieron ingeniosa idea: "Tocó subir al cerrito"

lr.pe

Uno de los momentos más virales en el país norteamericano

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Hasta el momento, la intérprete de ‘Bad Romance’ no se ha pronunciado sobre el curioso episodio. Sin embargo, la historia del niño ya se convirtió en uno de esos virales que combinan ternura, sorpresa y un toque de ironía que solo internet puede amplificar.

Notas relacionadas
Streamer Sacha se vuelve cobrador de combi por un día: no logra abrir la puerta y se olvida de cobrar pasajes

Streamer Sacha se vuelve cobrador de combi por un día: no logra abrir la puerta y se olvida de cobrar pasajes

LEER MÁS
“Me sorprendió”: hombre regala auto de lujo a su esposa tras convertirse en mamá

“Me sorprendió”: hombre regala auto de lujo a su esposa tras convertirse en mamá

LEER MÁS
Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y asegura: “Medio se parecen”

Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y asegura: “Medio se parecen”

LEER MÁS
Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

Comerciante arequipeña se disculpa con chef Giacomo Bocchio tras maltrato en mercado: “No tratamos así”

LEER MÁS
Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

LEER MÁS
Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

LEER MÁS
Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

LEER MÁS
Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

Alumno de la UNI vende helados durante examen de admisión y revela motivo: "Me falta una calculadora"

LEER MÁS
Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

Tiktoker peruana gastó S/1.100 soles en chaufas para bomberos del incendio de SJM, pero se indigna por cantidad que le entregaron: "¿Cómo nos van a dar esto?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 14 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Precio del dólar en Perú HOY, martes 14 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Denisse Miralles juró como nueva ministra de Economía y Finanzas del gobierno de José Jerí

Tendencias

Joven ahorró S/1.000 para operar a su hija, pero encontró los billetes quemados tras incendio en SJM: "Lo tenía guardado"

Tiktokers de Uganda se solidarizan con Agua Marina y les dedican baile de cumbia: "Lamentamos lo sucedido"

Tiktoker peruana confiesa que casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa del gabinete de José Jerí

¿Quién es Ernesto Álvarez Miranda, nuevo primer ministro del Gabinete de José Jerí?

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente toma juramento de nuevos ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025