Un hecho insólito se volvió viral en redes sociales luego de que un niño fuera captado pidiendo limosna mientras sostenía una foto de Lady Gaga, afirmando que la artista era su tía. La curiosa escena no tardó en difundirse ampliamente, generando miles de reacciones y comentarios. Muchos usuarios tomaron el hecho con humor, mientras otros expresaron sorpresa por la ocurrencia del pequeño.

La hecho viral que circuló por todos los medios

La escena, registrada por transeúntes, no tardó en difundirse a través de distintas plataformas digitales como TikTok y se convirtió en una de las tendencias más comentadas. En cuestión de horas, las imágenes circularon por medios de comunicación locales e internacionales y despertaron la curiosidad de miles de usuarios. Lo más llamativo fue la imagen que utilizó de la intérprete estadounidense, en la que aparece durante el videoclip de ‘Marry the Night’. Este detalle causó gracia entre los fans de la cantante, quienes notaron la ocurrencia del menor.

Muchos internautas tomaron el hecho con humor y destacaron la inocencia y ocurrencia del pequeño, mientras que otros reflexionaron sobre la situación social que enfrenta. “Lady Gaga viendo la noticia: ‘Ese no es ningún sobrino mío’”, fue uno de los comentarios más destacados.

Entre otros mensajes que se vieron en las redes sociales, tanto como TikTok e Instagram: ''¿Y en qué hospital está la tía gaga? Me preocupa'', ''Yo le doy todo mi dinero! Todo sea por la tía Gaga'', ''Me parece tan irresponsable de parte de Lady Gaga tener a su sobrino en esas condiciones''.

Uno de los momentos más virales en el país norteamericano

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

Hasta el momento, la intérprete de ‘Bad Romance’ no se ha pronunciado sobre el curioso episodio. Sin embargo, la historia del niño ya se convirtió en uno de esos virales que combinan ternura, sorpresa y un toque de ironía que solo internet puede amplificar.