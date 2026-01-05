Terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa oeste de Japón: descartan alerta de tsunami

Este martes 5 de enero de 2025 se produjo un terremoto de magnitud 6,2 que sacudió la costa oeste de Japón. A pesar de la magnitud del movimiento telúrico, la Agencia Meteorológica del país no emitió una alerta de tsunami en la región.

El sismo se registró a las 20:18 horas en la prefectura de Shimane y alcanzó el nivel 5 en la escala sísmica japonesa, que consta de siete niveles y mide la agitación del suelo y los posibles daños. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños de consideración.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto de magnitud 6,2 provocó hasta seis réplicas en el este de la prefectura de Shimane. La réplica más fuerte alcanzó una magnitud de 5,1 a las 20:28, diez minutos después del principal movimiento telúrico.

Japón tiembla con frecuencia porque se encuentra en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona donde convergen cuatro placas tectónicas: la del Pacífico, la Norteamericana, la Euroasiática y la Filipina. Estas placas están en constante movimiento, en especial la densa placa del Pacífico, que se desliza bajo las islas japonesas y libera energía en forma de sismos.

¿Cuándo fue el terremoto más devastador de Japón?

El terremoto más devastador de Japón ocurrió el 11 de marzo de 2011. Empezó con un fuerte sismo frente a la costa noreste de Honshu, considerada la principal isla del país. Luego comenzaron a formarse grandes olas de tsunami en toda la zona.

Según los Centros Nacionales de Información Medioambiental de Estados Unidos, el terremoto alcanzó una magnitud de 9,1 y acabó con la vida de más de 15.000 personas. Este evento es conocido como el Gran Terremoto y Tsunami del Este de Japón.