EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko
Mundo

Donald Trump envía emisarios a Israel para dialogar con Benjamín Netanyahu sobre el reciente bombardeo en Gaza

Steve Witkoff y Jared Kushner se reunirán con Benjamín Netanyahu para dialogar sobre el reciente ataque de Israel en Gaza, que dejó al menos 45 muertos, pese a la vigencia del alto el fuego.

Donald Trump presentó un plan que busca terminar el conflicto entre Israel y Hamás.
Donald Trump presentó un plan que busca terminar el conflicto entre Israel y Hamás. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner para dialogar con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el reciente bombardeo en la Franja de Gaza tras haber firmado la paz.

Israel llevó a cabo una serie de bombardeos en Gaza, lanzando 153 toneladas de bombas. Benjamín Netanyahu afirmó que era una respuesta a ataques de Hamás, lo que el movimiento islamista palestino desmintió.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Trump asegura que tregua sigue vigente

Tras los bombardeos, Donald Trump indicó que el alto el fuego sigue vigente y sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados a estas supuestas violaciones de la tregua, sino que los culpables fueron algunos rebeldes entre sus filas.

"Benjamín Netanyahu recibió a Witkoff y a Kushner, emisarios de Estados Unidos, para conversar sobre los últimos acontecimientos, declaró Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí.

"El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa también tienen previsto visitar Israel durante algunos días y se reunirán con el primer ministro", añadió la fuente.

Benjamín Netanyahu indicó que la reunión que tendrá con Vance tiene como objetivo debatir los retos de seguridad a los que se enfrentan y las oportunidades diplomáticas que se les presentan.

Al menos 45 palestinos murieron tras el último ataque de Israel

Entretanto, una fuente de seguridad israelí anunció la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino, tras su cierre el día anterior.

El episodio de violencia fue el primero de tal magnitud desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, tras un acuerdo entre Hamás e Israel basado en el plan de Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra en Gaza.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que al menos 45 palestinos murieron en los bombardeos israelíes, entre ellos civiles y un periodista.

El ejército israelí anunció el cese de los ataques y la reanudación del alto el fuego, tras llevar a cabo bombardeos en Gaza y acusar a Hamás de haber violado la tregua.

