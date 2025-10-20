Donald Trump explicó este domingo las razones de su apoyo económico y político a la Argentina de Javier Milei. La ayuda incluye un “acuerdo de estabilización cambiaria” por USD 20.000 millones de dólares, el cual fue prometido en las últimas semanas por Estados Unidos. Trump habló con la prensa y adelantó podría comprar carne argentina en un intento por bajar los precios para los consumidores estadounidenses. "Compraríamos carne de res de Argentina", declaró.

Una periodista consultó al presidente estadounidense sobre el tema: “¿Qué tienes para decirles a los agricultores de Estados Unidos que sienten que el acuerdo con Argentina los beneficia más que a ellos?”. Trump respondió: “La Argentina está luchando por su vida. Nada los está beneficiando. ¿Entiendes lo que significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando duro por sobrevivir, están muriendo”, dijo el mandatario.

Trump apoya la labor de Milei

Trump dejó claro que su apoyo económico a la Argentina a “sobrevivir en un mundo libre”. Además, reiteró palabras de apoyo para Milei: “El presidente de la Argentina está tratando de hacer lo mejor posible, pero no lo hagan ver como que lo están pasando bien, están muriendo”.

La semana pasada, al recibir a Javier Milei en Washington, Trump lanzó una advertencia sobre el inminente escenario electoral argentino y su posible impacto en las relaciones bilaterales. "Si un socialista o un comunista gana, te sientes diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", aseguró.

Contribución a la estabilidad macroeconómica

La firma del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos tiene lugar en medio de una corrida contra el peso argentino y a días de unas cruciales elecciones legislativas para Javier Milei el 26 de octubre.

"El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", dijo el Banco Central de la República Argentina en un comunicado compartido a la prensa.