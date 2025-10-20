Donald Trump afirma que tregua entre Israel y Hamás sigue vigente pese a nuevos bombardeos en Gaza

Donald Trump fue el artífice de la tregua entre Isral y Hamás. | Foto: AFP

Donald Trump fue el artífice de la tregua entre Isral y Hamás. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue vigente, a pesar de los nuevos ataques israelíes en Gaza por supuestas violaciones de la tregua de parte del movimiento islamista palestino.

Bombardeos recientes asesinaron a 45 palestinos, según la agencia de Defensa Civil del territorio controlado por Hamás. Sin embargo, Israel aseguró que volverá a aplicar el alto el fuego en Gaza.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Israel suspendió entrada de ayuda humanitaria

Por otra parte, el ejército de Israel anunció la muerte de dos soldados en enfrentamientos en Rafah, una ciudad donde la población carece de víveres, agua, medicina y combustible por meses de bloqueo israelí.

Luego de acusar a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre, Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave hasta nuevo aviso, según un responsable israelí.

El movimiento palestino desmintió estas acusaciones y dijo que Israel inventaba pretextos para reanudar la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí.

Trump advierte que tregua continúa y culpó a unos pocos rebeldes del atentado

Pese a las tensiones entre Israel y Hamás, Donald Trump sostuvo que la tregua (que él ayudó a alcanzar) se mantiene vigente.

"Sí, lo está", respondió el mandatario norteamericano cuando los periodistas le preguntaron si el cese el fuego seguía en vigor.

El presidente estadounidense sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados a estas supuestas violaciones de la tregua, sino que culpó a algunos rebeldes entre sus filas.

"Pero de cualquier manera, se manejará adecuadamente. Se manejará con firmeza, pero adecuadamente", agregó Donald Trump.

PUEDES VER: Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Israel afirma que sigue la tregua

Mediante un comunicado, el ejército de Israel afirmó que continuarán manteniendo el acuerdo de alto el fuego, pero responderán firmemente a cualquier violación

En la zona de Bureij, blanco de bombardeos en el centro de Gaza, Abdalá Abu Hassanein se mostró muy preocupado. "Es como si la guerra hubiera vuelto a empezar. La sangre vuelve a derramarse", dijo el hombre de 29 años.

"Apenas pasaron unos días desde el alto el fuego, ni siquiera tuvimos tiempo de respirar, y ahora los bombardeos vuelven con más fuerza", coincidió Um Mohamed Abu Awda en Nuseirat, también en el centro de la franja.

Imágenes de AFP mostraron a palestinos corriendo hacia un refugio en Bureij. También heridos y muertos trasladados a un hospital de Deir al Balah, en el centro del territorio.

PUEDES VER: Donald Trump ordena liberación de un exlegislador republicano preso por fraude y robo de identidad

El ejército israelí, que controla la mitad de la Franja, afirmó que golpeó decenas de objetivos terroristas de Hamás, incluido armas y túneles, en respuesta a la violación flagrante del alto el fuego.

Hamás, a su vez, afirmó no tener conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafah y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

Los choques estallaron mientras Benjamín Netanyahu mantenía reuniones con parte de su gabinete. Algunos ministros reaccionaron inmediatamente, como el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien escribió "¡Guerra!" en X.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por ambas partes.