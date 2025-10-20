HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Donald Trump afirma que tregua entre Israel y Hamás sigue vigente pese a nuevos bombardeos en Gaza

El presidente estadounidense sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados a estas supuestas violaciones de la tregua, sino que culpó a algunos rebeldes entre sus filas.

Donald Trump fue el artífice de la tregua entre Isral y Hamás.
Donald Trump fue el artífice de la tregua entre Isral y Hamás. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue vigente, a pesar de los nuevos ataques israelíes en Gaza por supuestas violaciones de la tregua de parte del movimiento islamista palestino.

Bombardeos recientes asesinaron a 45 palestinos, según la agencia de Defensa Civil del territorio controlado por Hamás. Sin embargo, Israel aseguró que volverá a aplicar el alto el fuego en Gaza.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump acusa a Petro de ser el “líder” del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

lr.pe

Israel suspendió entrada de ayuda humanitaria

Por otra parte, el ejército de Israel anunció la muerte de dos soldados en enfrentamientos en Rafah, una ciudad donde la población carece de víveres, agua, medicina y combustible por meses de bloqueo israelí.

Luego de acusar a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre, Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave hasta nuevo aviso, según un responsable israelí.

El movimiento palestino desmintió estas acusaciones y dijo que Israel inventaba pretextos para reanudar la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí.

PUEDES VER: Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

lr.pe

Trump advierte que tregua continúa y culpó a unos pocos rebeldes del atentado

Pese a las tensiones entre Israel y Hamás, Donald Trump sostuvo que la tregua (que él ayudó a alcanzar) se mantiene vigente.

"Sí, lo está", respondió el mandatario norteamericano cuando los periodistas le preguntaron si el cese el fuego seguía en vigor.

El presidente estadounidense sugirió que los líderes de Hamás no estaban vinculados a estas supuestas violaciones de la tregua, sino que culpó a algunos rebeldes entre sus filas.

"Pero de cualquier manera, se manejará adecuadamente. Se manejará con firmeza, pero adecuadamente", agregó Donald Trump.

PUEDES VER: Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

lr.pe

Israel afirma que sigue la tregua

Mediante un comunicado, el ejército de Israel afirmó que continuarán manteniendo el acuerdo de alto el fuego, pero responderán firmemente a cualquier violación

En la zona de Bureij, blanco de bombardeos en el centro de Gaza, Abdalá Abu Hassanein se mostró muy preocupado. "Es como si la guerra hubiera vuelto a empezar. La sangre vuelve a derramarse", dijo el hombre de 29 años.

"Apenas pasaron unos días desde el alto el fuego, ni siquiera tuvimos tiempo de respirar, y ahora los bombardeos vuelven con más fuerza", coincidió Um Mohamed Abu Awda en Nuseirat, también en el centro de la franja.

Imágenes de AFP mostraron a palestinos corriendo hacia un refugio en Bureij. También heridos y muertos trasladados a un hospital de Deir al Balah, en el centro del territorio.

PUEDES VER: Donald Trump ordena liberación de un exlegislador republicano preso por fraude y robo de identidad

lr.pe

El ejército israelí, que controla la mitad de la Franja, afirmó que golpeó decenas de objetivos terroristas de Hamás, incluido armas y túneles, en respuesta a la violación flagrante del alto el fuego.

Hamás, a su vez, afirmó no tener conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafah y reafirmó su compromiso con el alto el fuego.

Los choques estallaron mientras Benjamín Netanyahu mantenía reuniones con parte de su gabinete. Algunos ministros reaccionaron inmediatamente, como el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien escribió "¡Guerra!" en X.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no puede verificar de forma independiente la información proporcionada por ambas partes.

Notas relacionadas
Trump acusa a Petro de ser el “líder” del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

Trump acusa a Petro de ser el “líder” del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

LEER MÁS
Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

LEER MÁS
Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

LEER MÁS
Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Mundo

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: Rodrigo Paz es el virtual nuevo presidente, según TSE

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025