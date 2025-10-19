HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Benjamín Netanyahu ordena atacar “objetivos terroristas” en la Franja de Gaza tras acusar a Hamas de violar el alto al fuego

Israel ha bombardeado el área de Rafah tras afirmar que sus soldados han sido atacados con un misil antitanque.

Benjamín Netanyahu acusa violación de alto al fuego por parte de Hamás. Foto. AFP
Benjamín Netanyahu acusa violación de alto al fuego por parte de Hamás. Foto. AFP

Benjamín Netanyahu ordenó este domingo al Ejército responder los ataques contra sus tropas por parte de los militantes de Hamás en la Franja de Ganza. El primer ministro israelí acusó a Hamás de violar el alto el fuego, nueve días después de la entrada en vigor del alto al fuego, y pidió actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas”.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", detalló su Oficina en un comunicado.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

lr.pe

Las tensiones vuelven entre Israel y Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que atacaron la zona para responder a los ataques y también para desmantelar túneles y otras estructuras utilizadas por Hamás, calificando la violencia contra sus tropas como una "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego". Hamás habría iniciado el combate en el área de Rafah con un "misil antitanque" contra las tropas israelíes.

El grupo armado palestino dijo en un comunicado que había sido aislado de sus grupos restantes en Rafah y que "no tenía conocimiento" de ningún tipo de violencia que tuviera lugar allí. Agregó que seguía plenamente comprometido con el acuerdo de alto el fuego y advirtió que "cualquier escalada" israelí "obstruiría las operaciones de búsqueda y recuperación de los cuerpos". Poco después anunciaron haber encontrado el cuerpo de un nuevo rehén israelí, que devolverán próximamente.

Los choques estallaron mientras Netanyahu mantenía reuniones con parte de su gabinete. Algunos ministros reaccionaron inmediatamente, como el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien escribió "¡Guerra!", en su cuenta de Twitter. En tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió en la misma red social que Hamás "pagará un alto precio por cada disparo y cada violación del alto al fuego".

Horas antes del incidente, Israel anunció la identificación de los dos cadáveres de cautivos entregados la víspera por Hamás, a través de la Cruz Roja, en el marco del acuerdo.

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

lr.pe

El alto al fuego previo

En los últimos días, ambas partes se han acusado mutuamente de romper el acuerdo de alto el fuego, negociado por Estados Unidos e incluido en la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de hace más de dos años. A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos.

El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.

Notas relacionadas
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

LEER MÁS
Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

Exjefe chavista admitió lazos con el narcotráfico y financiamiento a líderes políticos: Ollanta Humala en la lista

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cura brasileño es sorprendido junto a la novia de un devoto dentro de una parroquia: fue suspendido temporalmente

Cura brasileño es sorprendido junto a la novia de un devoto dentro de una parroquia: fue suspendido temporalmente

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Mundo

El ‘Messi’ del Antiguo Egipcio: arqueólogos descubren una escultura de 100 cm similar al astro argentino

Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025