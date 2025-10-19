Benjamín Netanyahu ordenó este domingo al Ejército responder los ataques contra sus tropas por parte de los militantes de Hamás en la Franja de Ganza. El primer ministro israelí acusó a Hamás de violar el alto el fuego, nueve días después de la entrada en vigor del alto al fuego, y pidió actuar “con fuerza” contra objetivos “terroristas”.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", detalló su Oficina en un comunicado.

Las tensiones vuelven entre Israel y Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que atacaron la zona para responder a los ataques y también para desmantelar túneles y otras estructuras utilizadas por Hamás, calificando la violencia contra sus tropas como una "flagrante violación del acuerdo de alto el fuego". Hamás habría iniciado el combate en el área de Rafah con un "misil antitanque" contra las tropas israelíes.

El grupo armado palestino dijo en un comunicado que había sido aislado de sus grupos restantes en Rafah y que "no tenía conocimiento" de ningún tipo de violencia que tuviera lugar allí. Agregó que seguía plenamente comprometido con el acuerdo de alto el fuego y advirtió que "cualquier escalada" israelí "obstruiría las operaciones de búsqueda y recuperación de los cuerpos". Poco después anunciaron haber encontrado el cuerpo de un nuevo rehén israelí, que devolverán próximamente.

Los choques estallaron mientras Netanyahu mantenía reuniones con parte de su gabinete. Algunos ministros reaccionaron inmediatamente, como el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien escribió "¡Guerra!", en su cuenta de Twitter. En tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió en la misma red social que Hamás "pagará un alto precio por cada disparo y cada violación del alto al fuego".

Horas antes del incidente, Israel anunció la identificación de los dos cadáveres de cautivos entregados la víspera por Hamás, a través de la Cruz Roja, en el marco del acuerdo.

El alto al fuego previo

En los últimos días, ambas partes se han acusado mutuamente de romper el acuerdo de alto el fuego, negociado por Estados Unidos e incluido en la liberación de rehenes israelíes retenidos en Gaza tras los atentados del 7 de octubre de hace más de dos años. A cambio, Israel liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos.

El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.