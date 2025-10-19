El ejército israelí informó este domingo que lanzó nuevos bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza, en respuesta a lo que calificó como una “flagrante violación del acuerdo de alto al fuego” ocurrida más temprano en la jornada. "Las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza", afirmó el ejército en un comunicado.

Información en desarrollo