Mundo

Israel condicionó la apertura del paso fronterizo entre Gaza y Egipto a la devolución de los cuerpos por Hamás

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que el paso fronterizo de Rafah permanecerá cerrado hasta que Hamás devuelva todos los cuerpos de rehenes israelíes.

El cruce de Rafah reabrirá el lunes para permitir el retorno de palestinos desde Egipto, pero sólo se autoriza el tránsito de personas, no la ayuda humanitaria. Foto: Composición LR
El cruce de Rafah reabrirá el lunes para permitir el retorno de palestinos desde Egipto, pero sólo se autoriza el tránsito de personas, no la ayuda humanitaria. Foto: Composición LR

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que el paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Según el comunicado oficial, la reapertura solo se producirá cuando Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes israelíes fallecidos que aún se encuentran en el enclave palestino.

"Su reapertura se considerará en función de cómo Hamás cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos, y de aplicar los términos acordados" del alto el fuego, añadió la oficina.

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Hamás anunció nuevas entregas de cuerpos

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunció que este sábado entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes cuyos restos fueron hallados en la Franja de Gaza. Según un comunicado difundido en su canal de Telegram, la entrega se realizará a las 19:00 GMT, en un gesto que podría formar parte de los esfuerzos mediadores en curso para recuperar los restos de las víctimas y aliviar las tensiones humanitarias en el enclave palestino.

La actual reapertura solo permite el tránsito de personas

La embajada palestina en El Cairo anunció que el paso fronterizo de Rafah reabrirá el lunes para permitir el retorno de palestinos que residen en Egipto hacia la Franja de Gaza, tras meses de cierre. Sin embargo, las autoridades israelíes precisaron que la reapertura solo autorizará el tránsito de personas y no el ingreso de ayuda humanitaria.

Esta medida se produce en medio de un contexto de fuerte tensión diplomática y humanitaria, mientras miles de desplazados esperan una oportunidad para regresar a sus hogares destruidos por el conflicto.

El cruce de Rafah, controlado desde el 7 de mayo del año pasado por el ejército israelí, fue ocupado bajo el argumento de que las instalaciones se utilizaban con “fines terroristas” y para el contrabando de armas. La reapertura parcial anunciada representa un paso limitado, pero, significativo para las familias palestinas varadas en Egipto.

ONU realizó recorrido por Gaza

El director de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, recorrió Ciudad de Gaza el sábado y describió la magnitud del desafío que enfrenta la comunidad internacional. En declaraciones a la agencia AFP desde el barrio de Sheij Raduán, el funcionario expresó: “Estuve aquí hace siete u ocho meses. La mayoría de estos edificios aún estaban en pie. Pero ahora es absolutamente espantoso”, afirmó.

El responsable de la ONU reconoció que la tarea es “enorme”, pero subrayó que el compromiso con la población gazatí es ineludible. “Se lo debemos a la gente de aquí, que ha pasado por tantas cosas”, expresó con tono de determinación. Su visita es la primera de un alto representante de la OCHA desde la reanudación de los combates.

