Donald Trump asegura que "erradicará a Hamás" si incumple el acuerdo de tregua en Gaza con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la posibilidad de "erradicar a Hamás" si el grupo incumple los pasos hacia la paz en Gaza. En respuesta a periodistas en la Casa Blanca, tras reunirse con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, el mandatario aseguró: "Acordamos que van a ser muy buenos y que van a comportarse".

A bordo del Air Force One, Trump aseguró que el alto al fuego en Gaza "sigue vigente", a pesar de los intensos ataques israelíes del domingo, que resultaron en la muerte de 45 palestinos y 158 heridos, según reportes. Respecto a la violación del acuerdo, el mandatario estadounidense intentó desvincular a la cúpula de la milicia, afirmando que "no creía que los líderes de Hamás [estaban] involucrados" y que, "de cualquier manera, lo iban a manejar con dureza, pero adecuadamente".

Enviados de la Casa Blanca llegan a Israel para discutir el futuro del plan de paz en Gaza

Este lunes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recibió a enviados especiales de la Casa Blanca, Estados Unidos, para debatir sobre "novedades en la región". Steve Witkoff y Jared Kushner —yerno de Donald Trump— llegaron a dicho territorio para discutir actualizaciones, según una declaración del portavoz del Gobierno de Israel, Shosh Bedrosian, en una rueda de prensa oficial.

La reunión entre Israel y funcionarios estadounidenses se produce luego de los bombardeos en la zona de Rafah, al sur de Gaza. Estos ataques, controlados por el Ejército comandado por Benjamín Netanyahu, fueron una respuesta a lo que Israel interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás, y ocurrieron apenas una semana después de la entrada en vigor del alto al fuego impulsado por la administración de Donald Trump.

Acuerdo de tierras raras con Australia

El presidente Donald Trump y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, se reunieron en Washington para firmar un acuerdo de minerales críticos y tierras raras. Albanese destacó que esta alianza eleva la relación bilateral "al siguiente nivel". El objetivo principal del pacto es reducir la dependencia de Estados Unidos de las tierras raras provenientes de China, país al que se acusa de haber implementado prácticas que monopolizan esta industria esencial.

De igual forma, y a pesar de buscar la independencia económica de Pekín, Trump aseguró que viajará a China a principios del año que viene. Además, el presidente de Estados Unidos expresó dudas sobre una posible invasión a Taiwán. Al ser consultado sobre informes del Pentágono que señalan el año 2027 como fecha para esa operación, Trump sentenció: "Creo que todo irá bien con China. China no quiere hacer eso".