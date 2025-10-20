Benjamín Netanyahu, con más de 18 años en el poder, buscará un nuevo mandato como primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien lleva más de 18 años en el poder, anunció recientemente que aspirará a un nuevo mandato en las próximas elecciones.

Durante una entrevista en el Canal 14, cuando se le preguntó si planea presentarse a las próximas elecciones para primer ministro, Benjamín Netanyahu respondió afirmativamente.

Netanyahu asumió el poder en 1996

Benjamín Netanyahu es jefe del Likud, el principal partido de derecha en Israel, y ostenta el récord del mayor tiempo al frente del gobierno, tras haber sido elegido primer ministro por primera vez en 1996.

El bloque liderado por Benjamín Netanyahu ganó las últimas elecciones legislativas en 2022. En esa ocasión, su partido obtuvo 32 escaños en la Knesset, el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en Israel.

Sus aliados, en aquel entonces, lograron conseguir 18 curules para los partidos ultraortodoxos y 14 para la alianza “Sionismo religioso”, lo que representó un récord para la extrema derecha israelí.

El mandato actual de Benjamín Netanyahu se ha caracterizado por manifestaciones gigantescas contra un proyecto de reforma judicial.

Desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedente de Hamás desde Gaza, las familias de los rehenes criticaron su gestión para obtener el regreso de los rehenes.