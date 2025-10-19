China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

El FA-50 impulsa a Corea del Sur a desafiar la hegemonía aérea de China y EE. UU. Foto: Composición LR

Corea del Sur da un paso firme para consolidarse como potencia aeroespacial. Con una inversión de US$26,5 millones, el país asiático avanza en el desarrollo de una nueva versión del caza FA-50, una aeronave moderna, versátil y competitiva que promete desafiar el dominio tecnológico de China y Estados Unidos.

El proyecto, liderado por Korea Aerospace Industries (KAI), prevé la presentación del modelo en 2026 y su conclusión en 2028. Con esta apuesta, Seúl busca reforzar su defensa nacional y expandir su influencia militar y comercial en un mercado global que demanda cazas ligeros más accesibles.

¿Cuál es el objetivo de Corea del Sur al desarrollar una nueva versión del caza FA-50?

El propósito central del programa FA-50 es posicionar a Corea del Sur como un actor clave en la industria mundial de defensa aérea. Con esta nueva versión, el país pretende ofrecer una alternativa avanzada, de menor costo y adaptable a las necesidades de distintos ejércitos, en un contexto geopolítico marcado por la competencia tecnológica entre potencias.

Además de fortalecer su propia capacidad defensiva, Seúl busca reducir la dependencia de fabricantes extranjeros y consolidar su papel como proveedor estratégico. El desarrollo del FA-50 forma parte de una estrategia más amplia que incluye al KF-21 Boramae, el primer caza avanzado diseñado íntegramente en territorio surcoreano.

La joya aérea que seduce a los ejércitos del mundo

El FA-50, basado en el T-50 Golden Eagle, combina funciones de entrenamiento con capacidades ofensivas y defensivas, lo que lo convierte en una aeronave ligera, flexible y económica frente a cazas de alto costo como el F-35. Esta versatilidad le permitió ganar terreno en países como Polonia, Filipinas, Tailandia, Malasia, Egipto, Irak e Indonesia, que ya operan versiones previas.

La nueva variante incorpora tecnología de última generación, mayor autonomía y sistemas de combate mejorados. Estos avances refuerzan su atractivo para naciones que desean modernizar sus flotas sin comprometer sus presupuestos. Con este proyecto, Corea del Sur apunta a consolidarse como líder regional y global en aviación militar.