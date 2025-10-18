HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Las británicas Jess Rowe y Miriam Payne establecieron un histórico récord al ser la primera dupla femenina en lograr cruzar el Océano Pacífico sin hacer escalas y sin recibir apoyo externo.

| The Guardian

Las británicas Jess Rowe, de 28 años, y Miriam Payne, de 25, llegaron a la costa este de Australia este sábado después de un agotador viaje de seis meses remando a través del Océano Pacífico desde Perú. Ellas comentaron que las heridas provocadas por la sal y las ampollas en las manos fueron solo una parte del reto que eligieron vivir. 

Ambas recorrieron, a bordo de su bote de nueve metros de largo llamado Velocity, el trayecto que une Sudamérica con Australia impulsadas por su esfuerzo físico. “La Madre Naturaleza ha sido absolutamente brutal a veces, pero al final nos dejó pasar y hemos disfrutado mucho del tiempo que hemos vivido en el mar”, relataron Rowe y Payne al medio 'The Guardian'.

Reino Unido, Portugal, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado de Palestina y desafían alianza con Israel

La travesía comenzó en mayo desde las costas de Lima, en Perú, luego de que un primer intento realizado en abril se viera frustrado por una avería en el timón. Desde entonces, las dos aventureras remaron sin descanso, día y noche, con las manos endurecidas por el esfuerzo, avanzando un promedio de 50 millas náuticas diarias. En total, recorrieron cerca de 8.300 millas náuticas, equivalentes a más de 15.300 kilómetros.

Durante las noches en altamar, se organizaron en turnos de dos horas para remar y descansar por separado dentro de una diminuta cabina. Para sobrevivir en medio del océano, llevaron consigo unos 400 kilogramos de alimentos, en su mayoría liofilizados, y contaron con un desalinizador para obtener agua potable.

Sin embargo, cuando una tubería esencial presentó una falla, improvisaron una solución utilizando un par de calzoncillos recortados. Además, cultivaron hojas verdes y microvegetales en una unidad de cultivo instalada a bordo, y en ocasiones lograron pescar algo para complementar su dieta.

Australia: prohíben pruebas de drogas para uso recreativo y expertos advierten riesgo para la salud

Los desafíos que enfrentaron Jess y Miriam durante su recorrido

Desde una estrecha estación de remo, Jess Rowe y Miriam Payne enfrentaron condiciones extremas en altamar. A lo largo de su travesía, se encontraron con olas de hasta nueve metros de altura, atravesaron rutas de tráfico marítimo y resistieron tormentas tan intensas que llegaron a dañar sus equipos electrónicos. También persistieron bajo cielos estrellados y han tenido encuentros cercanos con tiburones, ballenas , delfines, tortugas, leones marinos y aves.

La energía solar fue esencial para mantener operativos sus equipos. Sin embargo, una falla en el sistema provocó que las baterías se descargaran con mayor rapidez de lo previsto, obligándolas a apagar la mayoría de los dispositivos electrónicos. Esto, incluyó la desconexión del plotter, un instrumento para la navegación, y de la baliza de advertencia que alerta a las embarcaciones cercanas sobre su presencia.

Con estos sistemas fuera de servicio, su bote pasó a ser prácticamente invisible en medio del océano, una especie de "barco fantasma". Esto implicó redoblar esfuerzos: debieron asumir la navegación de forma completamente manual y mantener una vigilancia constante, sumando nuevas exigencias físicas y mentales a una rutina ya de por sí extenuante.

Trump asegura que Maduro le "ofreció de todo" para calmar tensiones con EE.UU.: "No quiere meterse con nosotros"

Dúo británico explica la razón de su exitosa travesía

El dúo británico atribuye su logro a una “determinación inquebrantable” que mantuvieron desde el primer día hasta el último, mientras convivían con la fuerza impredecible de la naturaleza a bordo de su pequeño bote de remos. Ahora que han llegado a Cairns, Australia, punto final de su travesía, invitarán a los niños a visitarlos en el puerto deportivo local para realizar excursiones y relatar sus aventuras en altamar.

Jess Rowe y Miriam Payne se suman a un reducido grupo de personas que han logrado cruzar el Pacífico en embarcaciones de remo, ya sea en solitario o en equipo. Sin embargo, su viaje destaca por una razón histórica: establecieron un nuevo récord al convertirse en la primera dupla femenina en completar la travesía del Océano Pacífico Sur sin hacer escalas y sin recibir apoyo.

Este tipo de desafío no es nuevo, pero sigue siendo muy exigente. Recientemente, tres hermanos escoceses completaron una ruta similar sin detenerse, remando desde Perú hasta Cairns, donde arribaron el pasado agosto. Otros aventureros no han corrido con la misma suerte. Es el caso de Aurimas Mockus, quien tuvo que ser rescatado tras quedar atrapado en aguas turbulentas cuando intentaba cruzar 12.000 kilómetros desde San Diego al Océano Pacífico.

