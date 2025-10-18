HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Ambos presidentes coincidieron en la importancia de reducir tensiones. Volodímir Zelenski afirmó que la charla fue "productiva", mientras Trump sugirió enfocar esfuerzos en poner fin a la guerra.

El líder ucraniano llegó a Washington con la expectativa de reforzar la cooperación en materia de defensa. Foto: AFP.
El líder ucraniano llegó a Washington con la expectativa de reforzar la cooperación en materia de defensa. Foto: AFP.

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, celebrada este viernes en la Casa Blanca, estuvo marcada por la tensión y la cautela. Según reveló el medio Axios, el mandatario estadounidense dejó claro que, por ahora, no tiene intención de entregar a Kiev los misiles de largo alcance Tomahawk. La cita, que se extendió por más de dos horas, no logró los compromisos militares que Zelenski esperaba obtener.

El líder ucraniano llegó a Washington con la expectativa de reforzar la cooperación en materia de defensa, pero se marchó con un mensaje de prudencia. En declaraciones posteriores, Zelenski reconoció que Estados Unidos “no desea una escalada” del conflicto con Rusia y que ambos países acordaron no divulgar detalles sobre armamento de largo alcance.

“Soy realista. Hemos tenido una reunión productiva y trabajaremos más, pero no daremos declaraciones sobre los Tomahawks”, expresó el mandatario ucraniano. Pese a la falta de acuerdos concretos, tanto Trump como Zelenski coincidieron en la necesidad de reducir tensiones.

PUEDES VER: Trump rechaza entregar misiles Tomahawk a Ucrania para atacar a Rusia tras reunión con Zelenski: "Sería un problema"

lr.pe

"Tenemos que detenernos donde estamos"

En una breve conferencia tras el encuentro, el presidente ucraniano respaldó la postura de su homólogo al afirmar que “el presidente tiene razón y tenemos que detenernos donde estamos”. Por su parte, Trump intentó suavizar el mensaje al declarar que espera que Ucrania “no necesite” los misiles Tomahawk, una frase que reafirma su enfoque de contención.

Zelenski calificó la reunión como “productiva”, aunque evitó responder preguntas sobre la posible entrega de misiles de largo alcance Tomahawk. En su declaración frente a la Casa Blanca, el mandatario insistió en su confianza en que Estados Unidos “quiere poner fin a la guerra”, y mencionó que durante la conversación propuso intercambiar misiles por drones ucranianos”.

La importancia de los misiles Tomahawk para Zelenski

Bajo la visión del mandatario ucraniano, los misiles Tomahawk podrían desempeñar un papel clave en el conflicto, ya que con su alcance de hasta 2.500 kilómetros permitirían atacar objetivos estratégicos dentro de territorio ruso, como refinerías o fábricas de armamento.

Estas armas superarían ampliamente las capacidades de los misiles Storm Shadow, de fabricación británica, que Ucrania utiliza actualmente con un rango máximo de 250 kilómetros. Aunque su entrega no cambiaría por completo el curso de la guerra, sí representaría —según la visión ucraniana— un gesto contundente de respaldo de Washington frente al Kremlin y un posible punto de inflexión.

“Muy interesante y cordial”

Tras el encuentro en la Casa Blanca, Donald Trump calificó la reunión con Volodímir Zelenski como “muy interesante y cordial”, aunque evitó mencionar el tema de los misiles Tomahawk. En un mensaje publicado en su red social Truth, el presidente estadounidense instó a “detener las muertes” y sugirió que “ambos deberían parar donde están, declarar victoria y dejar que la Historia decida”.

Su postura marca una pausa en el respaldo militar de Washington a Kiev, lo que supone un revés para Zelenski, quien esperaba obtener compromisos concretos. Aun así, el mandatario ucraniano afirmó en conferencia de prensa que el encuentro fue “productivo” y reiteró su confianza en que Trump busca poner fin al conflicto con Rusia.

