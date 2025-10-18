HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

Durante una reunión con el presidente de Ucrania, Donald Trump se mostró interesado en la propuesta y le preguntó su opinión a Zelenski, quien expresó su descontento.

Donald Trump recibió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.
Donald Trump recibió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su interés en crear un túnel submarino que conecte el estado de Alaska con Rusia, un proyecto planteado por un alto funcionario ruso al multimillonario Elon Musk.

"Un túnel de Rusia a Alaska. Eso es interesante", señaló Donald Trump, cuando los reporteros en la Casa Blanca le preguntaron sobre la idea durante la reunión con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski.

Presidente de Ucrania no está de acuerdo

Donald Trump dijo que acababa de escuchar sobre el posible proyecto transfronterizo y le preguntó a Volodimir Zelenski: "¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?".

El mandatario ucraniano, a cargo de combatir una invasión rusa a gran escala durante más de tres años, respondió: "No estoy contento con eso", lo que provocó una risa de su anfitrión.

El enviado de economía internacional del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mencionó la idea en la plataforma X, propiedad del magnate de origen sudafricano, Elon Musk.

Idea de tunel se remonta a la era de la Guerra Fría

Afirmó que el planteamiento de un "puente de paz" entre Rusia y Alaska se remonta a la era de la Guerra Fría, y publicó un gráfico que mostraba una ruta propuesta para un túnel bajo el mar de Bering.

"Con la tecnología moderna de The Boring Company esto puede convertirse en un túnel Putin-Trump", una conexión de 112 kilómetros entre Rusia y las Américas por menos de 8.000 millones de dólares, publicó Dmitriev.

The Boring Company es otra empresa de Elon Musk, la persona más rica del mundo y jefe de Tesla y SpaceX, que busca revolucionar el transporte urbano mediante la construcción de túneles.

