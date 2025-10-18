HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El precio del café se dispara en EE.UU. tras aranceles de Donald Trump a Brasil y crisis climática

Estados Unidos enfrenta un alza del 21% en el precio del café, desde el expreso hasta el latte, debido al impacto climático y a los altos aranceles impuestos por Donald Trump.

El precio de los granos de café han subido un 21% entre agosto de 2024 y agosto de 2025 en Estados Unidos.
El precio de los granos de café han subido un 21% entre agosto de 2024 y agosto de 2025 en Estados Unidos. | Foto: AFP

Las personas que residen en Nueva York, en Estados Unidos, viven del café. Ya sea en elegantes cafeterías boutique de alta gama o en los carritos estacionados en las aceras, cada día se venden millones de tazas de café en la ciudad.

Pero los amantes del café están sufriendo el aumento de precios, desde simples cafés expreso hasta elaborados lattes saborizados de calabaza, debido a que el precio del grano aumentó 21% entre agosto de 2024 y el mismo mes de 2025.

Las crisis climáticas generaron un incremento vertiginoso del costo del café arábiga, cuyo precio alcanzó un máximo histórico en febrero de 2025.

A esto se sumaron los elevados costos de transporte y los aranceles del 50% impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump desde el 6 de agosto a muchos productos procedentes de Brasil.

Este país fue sancionado por la condena al expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. Actualmente, Brasil proporciona el 30% de los granos sin tostar de Estados Unidos.

"Está teniendo un impacto importante sobre nosotros, los propietarios de pequeños negocios, en agricultores, en todos los ámbitos", sostuvo Jeremy Lyman, cofundador de la cadena de café Birch Coffee, con sede en Nueva York.

La marca, fundada en 2009, tiene 14 tiendas físicas en toda la ciudad, y tuesta su propio café en Queens desde 2015.

"El precio del café en el mercado ha tenido un aumento constante en el último año. Creo que ha aumentado un 55% respecto al año anterior", dijo Lyman. "Está impactando en lo que cobramos".

Dice que la producción de Brasil se ha vuelto impagable, forzándolos a buscar el grano de café en otras partes, ya que su importador suspendió los pedidos a menos que se soliciten expresamente.

Cecafe, el Consejo de Exportadores de Café de Brasil, reportó que los envíos a Estados Unidos han caído casi un 53% en septiembre en comparación con el año anterior, y que los importadores están recurriendo a México, Perú y Etiopía.

Unidos por el café

Lyman reconoce que las fuerzas del mercado han provocado el aumento de precios para sus clientes. Birch ha añadido 50 centavos de dólar a las tazas que se venden en la tienda y entre 2 y 3 dólares por cada bolsa de café tostado vendida en línea.

"Por lo general, son pequeños incrementos, ya que también nos ayudan a ganar un poco más de tiempo para decidir cómo vamos a abastecernos", dijo, y añadió que intentó avisar a los clientes con semanas de antelación.

Otras cafeterías han adoptado un enfoque novedoso: añadir una prima ajustable al precio base de cada taza en función del nivel de aranceles que Donald Trump haya fijado ese día, dijo Lyman.

Pero los clientes solo lo aceptarán hasta cierto punto, advirtió el fundador de Birch, al notar que el riesgo real es perder clientela.

Jason Nickel, de 45 años, dice que aunque busca su dosis diaria de cafeína, es un poco más cuidadoso sobre a dónde va por café.

Dice que no imagina pagar más de seis dólares, incluyendo propina, por un cortado, un expreso con un poco de espuma de leche.

Anna Simonovsky, de 32 años, dijo que su límite máximo había pasado de pagar siete dólares por un latte a 10 dólares. Dice que disfruta el café en una ocasión especial, como cuando visita a un amigo.

Recientemente, Donald Trump lanzó un salvavidas a las dos terceras partes de estadounidenses que beben café a diario. Puso el café en la lista de productos que no cultivan los agricultores estadounidenses en cantidad suficiente, por lo que podría eximirlo de aranceles, junto con el té y el cacao.

Y en un raro destello de bipartidismo, republicanos y demócratas están patrocinando conjuntamente un proyecto de ley destinado a proteger los productos de café.

