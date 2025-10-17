HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Hijo del presidente boliviano Luis Arce es detenido por violencia familiar a horas del balotaje

La fiscalía departamental de Santa Cruz solicitó la detención preventiva por 180 días de Luis Marcelo Arce Mosqueira -hijo del presidente boliviano-, y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

El hijo de Luis Arce es denunciado por violencia familiar.
El hijo de Luis Arce es denunciado por violencia familiar. | Composición LR

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual presidente de Bolivia, fue detenido este jueves en Santa Cruz por orden de la Fiscalía Departamental, que investiga una denuncia por "violencia familiar o doméstica", según informó el Ministerio Público. Cabe señalar que el pasado 20 de septiembre, la fiscal Jessica Echeverría dispuso su aprehensión tras recibir una denuncia presentada por su pareja.

Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, aseguró que el acusado, Arce Mosqueira, se mostró dispuesto a declarar de forma voluntaria ante la fiscal Jessica Echeverría, en compañía de su abogado. Fue en ese momento cuando se ejecutó la orden de captura.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha, se encuentra en dependencias de la FELCV", indicó Zeballos, en referencia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, unidad policial especializada en casos de violencia familiar.

PUEDES VER: Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

lr.pe

Luis Arce se pronuncia tras la detención de su hijo

Tras hacerse pública la detención de su hijo, el presidente boliviano Luis Arce publicó un mensaje en X, en el que expresó su postura como padre que respeta las leyes, más allá de su condición de mandatario. "Toda denuncia contra mis hijos debe investigarse y esclarecerse como con cualquier otro ciudadano", aseguró.

El presidente, cuyo mandato finaliza en noviembre de este año, es padre de tres hijos y actualmente está implicado en una investigación derivada de una denuncia hecha por una exfuncionaria de la entidad minera, quien lo señaló por haberla abandonado durante su embarazo en 2024.

PUEDES VER: Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

lr.pe

Bolivia entra en silencio electoral antes de su primera segunda vuelta presidencial

Bolivia inició el período de silencio electoral como parte de los preparativos para la segunda vuelta presidencial, un hecho inédito en su historia política. En esta etapa, los aspirantes Rodrigo Paz y Jorge Quiroga competirán por la presidencia tras concluir sus actividades proselitistas.

El Tribunal Supremo Electoral reiteró que durante esta veda está prohibida cualquier forma de propaganda política, y advirtió que las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta veinte salarios mínimos. Asimismo, es obligatorio retirar o cubrir toda publicidad partidaria en espacios públicos.

Notas relacionadas
Luis Arce pide a la Fuerza Aérea defender la soberanía de Bolivia ante cualquier intento de “injerencia externa”

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea defender la soberanía de Bolivia ante cualquier intento de “injerencia externa”

LEER MÁS
Luis Arce acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de América Latina

Luis Arce acusa a Estados Unidos de querer apoderarse de los recursos naturales de América Latina

LEER MÁS
Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra hijo del presidente Luis Arce tras denuncia por violencia

Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra hijo del presidente Luis Arce tras denuncia por violencia

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Mundo

Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025