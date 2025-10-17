Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del actual presidente de Bolivia, fue detenido este jueves en Santa Cruz por orden de la Fiscalía Departamental, que investiga una denuncia por "violencia familiar o doméstica", según informó el Ministerio Público. Cabe señalar que el pasado 20 de septiembre, la fiscal Jessica Echeverría dispuso su aprehensión tras recibir una denuncia presentada por su pareja.

Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, aseguró que el acusado, Arce Mosqueira, se mostró dispuesto a declarar de forma voluntaria ante la fiscal Jessica Echeverría, en compañía de su abogado. Fue en ese momento cuando se ejecutó la orden de captura.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Marcelo Arce Mosqueira, a la fecha, se encuentra en dependencias de la FELCV", indicó Zeballos, en referencia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, unidad policial especializada en casos de violencia familiar.

Luis Arce se pronuncia tras la detención de su hijo

Tras hacerse pública la detención de su hijo, el presidente boliviano Luis Arce publicó un mensaje en X, en el que expresó su postura como padre que respeta las leyes, más allá de su condición de mandatario. "Toda denuncia contra mis hijos debe investigarse y esclarecerse como con cualquier otro ciudadano", aseguró.

El presidente, cuyo mandato finaliza en noviembre de este año, es padre de tres hijos y actualmente está implicado en una investigación derivada de una denuncia hecha por una exfuncionaria de la entidad minera, quien lo señaló por haberla abandonado durante su embarazo en 2024.

Bolivia entra en silencio electoral antes de su primera segunda vuelta presidencial

Bolivia inició el período de silencio electoral como parte de los preparativos para la segunda vuelta presidencial, un hecho inédito en su historia política. En esta etapa, los aspirantes Rodrigo Paz y Jorge Quiroga competirán por la presidencia tras concluir sus actividades proselitistas.

El Tribunal Supremo Electoral reiteró que durante esta veda está prohibida cualquier forma de propaganda política, y advirtió que las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta veinte salarios mínimos. Asimismo, es obligatorio retirar o cubrir toda publicidad partidaria en espacios públicos.