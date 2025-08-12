HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Docente de Bolivia es rescatado tras sobrevivir dos días perdido en los valles de Santa Cruz: se enterró para resistir el frío

El profesor boliviano Milton Viveros de 54 años fue aplicó técnicas de supervivencia para resistir los desafíos del monte y sobrevivir a la intemperie.

En Bolivia, un profesor resistió tres días perdido en el monte
En Bolivia, un profesor resistió tres días perdido en el monte | Foto: Red Valles

En Bolivia, un hombre de 54 años, identificado como Milton Viveros, fue hallado después de dos días en Pampagrande, zona de los Valles de Santa Cruz. La Policía y un grupo de rescate llamado Cross lo ubicaron y el momento quedó grabado y después se hizo viral.

El hombre tenía experiencia en la caza y se dirigía hacia el río de ese lugar para practicarla. Al ingresar monte adentro, sufrió una caída y al levantarse se desorientó. Aplicó sus conocimientos de técnicas de supervivencia como enterrarse para soportar el frío y cazó dos aves para comerlas.

PUEDES VER: Samuel Doria, el multimillonario que busca ser presidente de Bolivia y promete ser "todo lo contrario" a Evo Morales

lr.pe

"Me enterré para no morir de frío": profesor de Bolivia sobrevive a la intemperie aferrado a su fe

El profesor Milton relató que para sobrevivir al frío y evitar morir de hipotermia, tuvo que enterrarse para tener un poco de calor. En el video se observa al hombre en el piso pues tenía lesiones en la pierna. Narró que resbaló tras intentar escalar una pendiente y subir hacia un lugar de donde provenía el ruido de los autos. Quedó desorientado después de esa caída.

“Me quise volver y se me hizo la noche. Hasta aquí va a ser la cosa, pensé. Lo que hice fue buscar un hueco entre dos ramitas para protegerme del frío”, contó el docente. La primera noche cavó hasta quedar tapado a la altura de su cintura. Además, dijo que tuvo que aferrarse a su fe para no caer en la desesperanza. "Gracias a Dios, creo que él tuvo mucho que ver. A cada rato oraba para que me diera la sabiduría y energía que necesitaba para llegar a donde quería”, dijo.

PUEDES VER: No es Bolivia: descubre el segundo país de Sudamérica que no tiene salida al mar

lr.pe

Tras varios días desaparecido, encuentran al profesor con signos de deshidratación en la provincia de Florida”

El comandante de la Policía en la provincia de Florida, Luis Alberto Sembler, reafirmó que el docente se desorientó tras internarse en el monte. La familia del profesor Viveros dio aviso a la Policía y a grupos de rescate. "Realizamos un operativo con resultados positivos, la hermana dio conocimiento de una persona desaparecida. La familia, aprovechando los feriados por las fiestas patrias, se habían constituido al municipio de Pampagrande. Desde ese momento, estaba desaparecido", indicó el comandante.

Fue hallado con un cuadro de deshidratación severa y una lesión en la pierna. Lo trasladaron al hospital Los Negros. Su familia se mostró agradecida con todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. Fue un trabajo coordinado entre equipos de rescate de la Subgobernación de la Provincia de Florida, efectivos policiales y voluntarios de la región.

Notas relacionadas
Samuel Doria, el multimillonario que busca ser presidente de Bolivia y promete ser "todo lo contrario" a Evo Morales

Samuel Doria, el multimillonario que busca ser presidente de Bolivia y promete ser "todo lo contrario" a Evo Morales

LEER MÁS
¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? Consulta el padrón electoral "Yo Participo"

¿Cómo saber dónde votar en las elecciones Bolivia 2025? Consulta el padrón electoral "Yo Participo"

LEER MÁS
Debate presidencial en Bolivia hoy 12 de agosto: candidatos confirmados por TSE, hora, dónde se transmite y más desde El Alto

Debate presidencial en Bolivia hoy 12 de agosto: candidatos confirmados por TSE, hora, dónde se transmite y más desde El Alto

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

Hombre mató a su padrastro de 81 años por abusar de su madre y hermanas hace 50 años en Chile

LEER MÁS
Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

Influencer cayó de una altura de 5 metros mientras grababa un TikTok y muere: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

Petro arremete contra Trump tras incluir a Bogotá en los peores lugares del mundo: "Si no conoce, no puede saberlo"

LEER MÁS
Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota