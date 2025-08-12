En Bolivia, un hombre de 54 años, identificado como Milton Viveros, fue hallado después de dos días en Pampagrande, zona de los Valles de Santa Cruz. La Policía y un grupo de rescate llamado Cross lo ubicaron y el momento quedó grabado y después se hizo viral.

El hombre tenía experiencia en la caza y se dirigía hacia el río de ese lugar para practicarla. Al ingresar monte adentro, sufrió una caída y al levantarse se desorientó. Aplicó sus conocimientos de técnicas de supervivencia como enterrarse para soportar el frío y cazó dos aves para comerlas.

"Me enterré para no morir de frío": profesor de Bolivia sobrevive a la intemperie aferrado a su fe

El profesor Milton relató que para sobrevivir al frío y evitar morir de hipotermia, tuvo que enterrarse para tener un poco de calor. En el video se observa al hombre en el piso pues tenía lesiones en la pierna. Narró que resbaló tras intentar escalar una pendiente y subir hacia un lugar de donde provenía el ruido de los autos. Quedó desorientado después de esa caída.

“Me quise volver y se me hizo la noche. Hasta aquí va a ser la cosa, pensé. Lo que hice fue buscar un hueco entre dos ramitas para protegerme del frío”, contó el docente. La primera noche cavó hasta quedar tapado a la altura de su cintura. Además, dijo que tuvo que aferrarse a su fe para no caer en la desesperanza. "Gracias a Dios, creo que él tuvo mucho que ver. A cada rato oraba para que me diera la sabiduría y energía que necesitaba para llegar a donde quería”, dijo.

Tras varios días desaparecido, encuentran al profesor con signos de deshidratación en la provincia de Florida”

El comandante de la Policía en la provincia de Florida, Luis Alberto Sembler, reafirmó que el docente se desorientó tras internarse en el monte. La familia del profesor Viveros dio aviso a la Policía y a grupos de rescate. "Realizamos un operativo con resultados positivos, la hermana dio conocimiento de una persona desaparecida. La familia, aprovechando los feriados por las fiestas patrias, se habían constituido al municipio de Pampagrande. Desde ese momento, estaba desaparecido", indicó el comandante.

Fue hallado con un cuadro de deshidratación severa y una lesión en la pierna. Lo trasladaron al hospital Los Negros. Su familia se mostró agradecida con todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. Fue un trabajo coordinado entre equipos de rescate de la Subgobernación de la Provincia de Florida, efectivos policiales y voluntarios de la región.