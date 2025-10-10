El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó a la Fuerza Aérea defender la soberanía de su país. | AFP

El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó a la Fuerza Aérea defender la soberanía de su país. | AFP

El presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo un llamado a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a estar lista para defender la soberanía del país frente a "cualquier intento de injerencia externa" y salvaguardar sus recursos naturales.

"Las amenazas actuales a nuestra soberanía exigen que nuestra Fuerza Aérea esté preparada para defender cualquier intento de injerencia externa", expresó Arce durante el evento con motivo del 102 aniversario de la fundación de la FAB y en un momento en que su mandato presidencial está por concluir en un mes.

PUEDES VER: Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra hijo del presidente Luis Arce tras denuncia por violencia

Arce pide a la Fuerza Aérea defender la soberanía de Bolivia

De acuerdo con Arce, la FAB tiene la misión de proteger el espacio aéreo del país y sus recursos naturales, sobre todo "en un contexto internacional de disputas geopolíticas entre una potencia que no se resigna a dejar de ser la hegemonía y una tendencia hacia un mundo multipolar".

“No será fácil, pues como decía hace un momento, hay una potencia que no quiere un mundo equilibrado, sino sometido”, añadió el presidente, en presunta alusión a Estados Unidos, país con el que Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas desde la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008, bajo el mandato del expresidente Evo Morales.

La crítica de Arce al gobierno de Donald Trump

Luis Arce ha expresado en varias ocasiones su rechazo hacia las acciones del gobierno de Donald Trump, especialmente por su postura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con quien mantiene una alianza política. Además, ha criticado la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, una medida que, según el presidente boliviano, tiene como objetivo apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.

Por otra parte, el presidente boliviano, quien se identifica con la izquierda, señaló que el 102 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana no solo celebra el pasado, sino que también marca una dirección hacia el futuro. Es, según él, un recordatorio de que la soberanía, independencia e identidad del país dependen de instituciones firmes y comprometidas como la FAB.

A poco más de un mes del fin del gobierno de Arce

Después de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de Bolivia del 17 de agosto, el país pondrá fin a dos décadas de dominio de la izquierda. El próximo 8 de noviembre, el presidente Arce entregará el mando al vencedor de la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el 19 de octubre entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, ambos de la oposición.

Anteriormente, Arce denunció un supuesto plan para suspender la segunda vuelta y extender el mandato de las autoridades actuales, basado en una propuesta de ley presentada por un legislador oficialista. Ante la controversia que generó esta iniciativa, el presidente rechazó rotundamente la idea y reafirmó su compromiso de entregar el poder en noviembre al vencedor de la segunda vuelta.