HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea defender la soberanía de Bolivia ante cualquier intento de “injerencia externa”

El presidente Luis Arce, instó a la Fuerza Aérea a estar preparada para defender a Bolivia de toda amenaza que afecte la soberanía de su país, en presunta alusión a Estados Unidos.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó a la Fuerza Aérea defender la soberanía de su país.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó a la Fuerza Aérea defender la soberanía de su país. | AFP

El presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo un llamado a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a estar lista para defender la soberanía del país frente a "cualquier intento de injerencia externa" y salvaguardar sus recursos naturales.

"Las amenazas actuales a nuestra soberanía exigen que nuestra Fuerza Aérea esté preparada para defender cualquier intento de injerencia externa", expresó Arce durante el evento con motivo del 102 aniversario de la fundación de la FAB y en un momento en que su mandato presidencial está por concluir en un mes.

PUEDES VER: Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra hijo del presidente Luis Arce tras denuncia por violencia

lr.pe

Arce pide a la Fuerza Aérea defender la soberanía de Bolivia

De acuerdo con Arce, la FAB tiene la misión de proteger el espacio aéreo del país y sus recursos naturales, sobre todo "en un contexto internacional de disputas geopolíticas entre una potencia que no se resigna a dejar de ser la hegemonía y una tendencia hacia un mundo multipolar".

“No será fácil, pues como decía hace un momento, hay una potencia que no quiere un mundo equilibrado, sino sometido”, añadió el presidente, en presunta alusión a Estados Unidos, país con el que Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas desde la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008, bajo el mandato del expresidente Evo Morales.

PUEDES VER: ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? Segunda vuelta se define entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira

lr.pe

La crítica de Arce al gobierno de Donald Trump

Luis Arce ha expresado en varias ocasiones su rechazo hacia las acciones del gobierno de Donald Trump, especialmente por su postura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con quien mantiene una alianza política. Además, ha criticado la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, una medida que, según el presidente boliviano, tiene como objetivo apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.

Por otra parte, el presidente boliviano, quien se identifica con la izquierda, señaló que el 102 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana no solo celebra el pasado, sino que también marca una dirección hacia el futuro. Es, según él, un recordatorio de que la soberanía, independencia e identidad del país dependen de instituciones firmes y comprometidas como la FAB.

PUEDES VER: ¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

lr.pe

A poco más de un mes del fin del gobierno de Arce

Después de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de Bolivia del 17 de agosto, el país pondrá fin a dos décadas de dominio de la izquierda. El próximo 8 de noviembre, el presidente Arce entregará el mando al vencedor de la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el 19 de octubre entre el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, ambos de la oposición.

Anteriormente, Arce denunció un supuesto plan para suspender la segunda vuelta y extender el mandato de las autoridades actuales, basado en una propuesta de ley presentada por un legislador oficialista. Ante la controversia que generó esta iniciativa, el presidente rechazó rotundamente la idea y reafirmó su compromiso de entregar el poder en noviembre al vencedor de la segunda vuelta.

Notas relacionadas
Narcoavioneta cae sobre río en Oxapampa por sobrecarga de cocaína: venía de Bolivia y pilotos no fueron hallados

Narcoavioneta cae sobre río en Oxapampa por sobrecarga de cocaína: venía de Bolivia y pilotos no fueron hallados

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? Segunda vuelta se define entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? Segunda vuelta se define entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz Pereira

LEER MÁS
¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

¿Jorge Quiroga o Rodrigo Paz? Este candidato lidera las encuestas presidenciales en Bolivia, según Ciesmori

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

LEER MÁS
Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

Maduro ofreció petróleo y minerales a EE.UU. para evitar un conflicto, pero Trump lo rechazó, según The New York Times

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025