Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato de la Alianza Libre, se enfrenta contra Rodrigo Paz el domingo 19 de octubre para ser el nuevo presidente de Bolivia. | Composición LR

Bolivia enfrenta una severa crisis económica a pocos días de las elecciones presidenciales 2025: el desabastecimiento de diésel y gasolina, la escasez de dólares, una inflación por subsidios insostenibles, aumento de precios de los alimentos y medicamentos, y más. Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato de la Alianza Libre, busca volver a la presidencia con un plan similar a su rival, pero más radical en algunos puntos.

El domingo 19 de octubre, los bolivianos acudirán a la segunda vuelta presidencial entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz, en un panorama de polarización y con fuerte expectativa social. Mientras Paz apuesta por una transición gradual, el expresidente Quiroga propone una terapia de shock económica y un financiamiento internacional inmediato. Estas propuestas fueron analizadas por la politóloga Marité Zegada y el analista geopolítico Rubén García Sandoval para La República.

¿Es viable un alto préstamo externo de dólares del FMI?

Ante la propuesta de Jorge 'Tuto' Quiroga de gestionar un préstamo de US$12.000 millones del FMI, la experta Marité Zegada afirmó que "puede ser viable" si se ejecuta con transparencia y respaldo técnico. "La oferta electoral ratificada por sus equipos económicos está en la mesa y esperamos que realmente tengan el sustento". Sin embargo, advirtió que todavía no se conocen las condiciones ni los plazos del crédito, y eso será determinante para medir su impacto real en la economía.

El analista Rubén García Sandoval es más escéptico. "Una inyección de divisas es urgente, sobre todo para frenar la inflación y reabastecer de combustible", no obstante, el monto de préstamo es muy alto "para la capacidad que tiene la economía boliviana" y se debería "tener cuidado". Con el crédito del FMI, muchas veces no se resolvió el asunto y causó peores efectos, como el caso de Argentina, según el experto.

¿La terapia de shock de Quiroga podría frenar la crisis?

Tanto Marité Zegada como Rubén García Sandoval coinciden en que la terapia de shock económico que propone 'Tuto' Quiroga es inevitable ante la gravedad de la crisis que atraviesa el país.

"La situación actual de Bolivia va a requerir medidas de urgencia", entre ellas "un proceso de estabilización de la moneda" y "quitar la subvención a los combustibles, no en su totalidad, pero por lo menos en ciertos sectores", aseguró la politóloga. "Son muy efectivas en términos de resolver problemas", pero advierte que también pueden "generar un escenario de ingobernabilidad y de conflicto" en un país donde "la gente suele ser muy politizada y las organizaciones sociales se movilizan con mucha facilidad".

Por su parte, García afirma que "efectivamente esto se tiene que hacer con terapia de shock", y que se deben "quitar las subvenciones y enfrentar a la economía boliviana frente a su propia realidad". Comparó la situación actual con la crisis de los años 80, cuando el Decreto Supremo 21060 "estabilizó los precios en menos de un mes con medidas de shock". En su análisis, "la gente vota con el bolsillo, y en esta elección elegirá la opción que más certidumbre económica le dé", aunque advierte que el nuevo gobierno "no podrá resolver la crisis de un día para otro" porque consolidar créditos o restablecer el abastecimiento "puede tomar meses".

El tipo de cambio del boliviano: liberar o resistir

Ambos especialistas coinciden en que el tipo de cambio del boliviano debe ajustarse a la realidad del mercado, aunque difieren en el modo y el ritmo con que debe hacerse.

Para Zegada, el problema se originó porque "el gobierno del presidente Morales y después de Arce debieron hacer elevaciones graduales de la moneda", para "ir equiparando el valor real de nuestra moneda al dólar". De haberse hecho ese ajuste escalonado, "no estaríamos en esta situación tan crítica". Ahora, dice, "ya no hay posibilidad de medidas graduales", por lo que "se van a tener que asumir medidas que equilibren la moneda y la pongan en condiciones iguales".

García Sandoval sostiene que el país debe aceptar una devaluación realista y terminar con la ficción del tipo de cambio fijo. "La economía boliviana tiene que sincerarse y llegar a un precio de equilibrio", afirmó y aclaró que ese precio "no va a ser los 6,96 bolivianos por dólar que es el oficial". A su juicio, el valor real "se va a estabilizar alrededor de 12 o 13 bolivianos, como ya ocurre en el mercado alterno". Según el experto, el próximo presidente deberá "parar la emisión inorgánica y establecer un precio real de mercado para el tipo de cambio" si quiere recuperar la estabilidad económica.

Jorge 'Tuto' Quiroga es el eterno rival del expresidente Evo Morales. Foto: EJU TV



El litio boliviano: ¿propiedad ciudadana o promesa electoral?

Sobre la propuesta de Quiroga de entregar títulos de propiedad del litio a cada ciudadano boliviano, las opiniones son más críticas.

"Él no ha explicado con claridad técnica ni de manera pormenorizada este tema", lo que generó percepciones encontradas en la opinión pública, según Zegada. Añade que "hay quienes le dicen que eso es pura demagogia, que esto no va a solucionar el problema del país, pero también hay quienes están animados a sostenerla porque parece una medida innovadora". Aun así, advierte que la prioridad debería ser que el gobierno no firme contratos de largo plazo con empresas internacionales, ya que "los pobladores del lugar ven una amenaza en esos acuerdos indiscriminados".

"Es una medida reciclada del neoliberalismo, esto ya lo propuso Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994", afirmó García, quien la calificó de "promesa electoral bastante demagoga y fantasiosa". A su juicio, ofrecer que "todo ciudadano mayor de 18 años tendrá una acción respecto a los recursos" no tiene sustento real, ya que Bolivia carece de la capacidad técnica e industrial para procesar el litio. El país "ha perdido tiempo valioso por boicots políticos e ideológicos" y la verdadera prioridad debe ser desarrollar una tecnología propia de extracción adaptada al Salar de Uyuni, en alianza con China, "la única potencia que maneja toda la cadena de valor del litio".

El papel de Tuto Quiroga, sus retos y lo que le espera en las urnas

Marité Zegada considera que la segunda vuelta se desarrolla en medio de gran incertidumbre y desconfianza en las encuestas. "Ninguna daba por ganador a Rodrigo Paz en la primera vuelta", lo que generó "una suerte de desconfianza de la población". Advierte que "hay todavía un porcentaje importante de indecisos" y que "ellos definieron el resultado anterior". Las diferencias entre los candidatos "no son ideológicas, porque ambos tienen programas liberales muy parecidos". "Tuto es visto como el candidato de la clase media y media alta, mientras Paz representa a los sectores populares", concluyó.

Rubén García Sandoval cree que Quiroga enfrenta un gran reto por su pasado político. Asegura que "una de sus mayores desventajas es justamente ya haber sido presidente", y que "gran parte del electorado aún lo asocia con Hugo Banzer, uno de los peores dictadores de la historia". Advierte que "más del 40% del electorado son jóvenes que no vivieron el gobierno de Tuto". "Los indecisos serán los que definan la elección", finalizó la entrevista.