Este pequeño país de Sudamérica experimentará un 'boom' petrolero en 2026: su PBI crecerá 22,4% al año, según el Banco Mundial

Banco Mundial Guyana liderará el crecimiento del PBI en América Latina y el Caribe por auge petrolero. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Banco Mundial

El informe del Banco Mundial publicó sus estimaciones de crecimiento para América Latina y el Caribe, revelando un dato inesperado. Guyana, país ubicado entre Venezuela, Brasil y Surinam, con un más de 800.000 habitantes, se posicionó como el país con la economía de crecimiento más rápido del continente. De cuerdo a la institución, dicho país liderará el crecimiento mundial con un 22.4% de expansión del PIB gracias a su 'boom' petrolero.

En contraste, las principales economías de la región crecen a un ritmo más lento. México apenas alcanzará un 1.4 %, afectado por la desaceleración industrial y la caída de la inversión. Brasil, Chile y Uruguay rondarán el 2.2 %, mientras que Jamaica y Trinidad y Tobago apenas superarán el 1 %. Esta diferencia refleja un cambio en el equilibrio económico de América Latina.

El Banco Mundial destaca a otros países con expectativas favorables, pese a no ser considerados potencias regionales. Es el caso de República Dominicana, con un crecimiento estimado de 4.3 %; Panamá, con 4.1 %; y Argentina, con 4 %, impulsados por sectores como el turismo, los servicios financieros y la recuperación del comercio exterior.

Guyana y su crecimiento económico gracias al 'boom petrolero'

El rápido crecimiento petrolero ha convertido a Guyana en una figura clave del mercado energético global. Según el Banco Mundial, para 2027 el país superará el millón de barriles diarios, un salto importante desde los 600.000 barriles al día que produce actualmente.

Este auge comenzó en 2015, cuando las empresas energéticas ExxonMobil y Hess descubrieron un gran número de reservas de crudo frente a la costa atlántica guyanesa. Desde entonces, la producción se ha acelerado, y con los precios internacionales en niveles altos, los ingresos públicos han crecido con fuerza y la balanza comercial del país se ha vuelto ampliamente favorable.

Desafíos que debe enfrentar Guyana tras su crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, para sostener su crecimiento más allá del auge petrolero, Guyana debe invertir con urgencia en educación, tecnología y diversificación productiva.

Al mismo tiempo, los precios del crudo representan tanto una oportunidad como un riesgo. Una caída en la demanda global podría provocar un ajuste económico severo. Por el contrario, si el ciclo de precios altos se prolonga, el país se consolidará como un nuevo polo energético en el hemisferio occidental.