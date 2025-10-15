HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Este pequeño país de Sudamérica experimentará un 'boom' petrolero en 2026: su PBI crecerá 22,4% al año, según el Banco Mundial

El Banco Mundial también señaló que economías como México, Brasil, Chile y Uruguay registran un crecimiento más lento del PBI, en contraste con otros países, que no son considerados potencias regionales.

Banco Mundial Guyana liderará el crecimiento del PBI en América Latina y el Caribe por auge petrolero.
Banco Mundial Guyana liderará el crecimiento del PBI en América Latina y el Caribe por auge petrolero. | Foto: Composición LR/ Difusión/ Banco Mundial

El informe del Banco Mundial publicó sus estimaciones de crecimiento para América Latina y el Caribe, revelando un dato inesperado. Guyana, país ubicado entre Venezuela, Brasil y Surinam, con un más de 800.000 habitantes, se posicionó como el país con la economía de crecimiento más rápido del continente. De cuerdo a la institución, dicho país liderará el crecimiento mundial con un 22.4% de expansión del PIB gracias a su 'boom' petrolero.

En contraste, las principales economías de la región crecen a un ritmo más lento. México apenas alcanzará un 1.4 %, afectado por la desaceleración industrial y la caída de la inversión. Brasil, Chile y Uruguay rondarán el 2.2 %, mientras que Jamaica y Trinidad y Tobago apenas superarán el 1 %. Esta diferencia refleja un cambio en el equilibrio económico de América Latina.

TE RECOMENDAMOS

NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

lr.pe

El Banco Mundial destaca a otros países con expectativas favorables, pese a no ser considerados potencias regionales. Es el caso de República Dominicana, con un crecimiento estimado de 4.3 %; Panamá, con 4.1 %; y Argentina, con 4 %, impulsados por sectores como el turismo, los servicios financieros y la recuperación del comercio exterior.

Guyana y su crecimiento económico gracias al 'boom petrolero'

El rápido crecimiento petrolero ha convertido a Guyana en una figura clave del mercado energético global. Según el Banco Mundial, para 2027 el país superará el millón de barriles diarios, un salto importante desde los 600.000 barriles al día que produce actualmente.

PUEDES VER: China construirá la primera plataforma petrolera flotante en Sudamérica: su mayor apuesta en la región

lr.pe

Este auge comenzó en 2015, cuando las empresas energéticas ExxonMobil y Hess descubrieron un gran número de reservas de crudo frente a la costa atlántica guyanesa. Desde entonces, la producción se ha acelerado, y con los precios internacionales en niveles altos, los ingresos públicos han crecido con fuerza y la balanza comercial del país se ha vuelto ampliamente favorable.

Desafíos que debe enfrentar Guyana tras su crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, para sostener su crecimiento más allá del auge petrolero, Guyana debe invertir con urgencia en educación, tecnología y diversificación productiva.

Al mismo tiempo, los precios del crudo representan tanto una oportunidad como un riesgo. Una caída en la demanda global podría provocar un ajuste económico severo. Por el contrario, si el ciclo de precios altos se prolonga, el país se consolidará como un nuevo polo energético en el hemisferio occidental.

Notas relacionadas
Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

LEER MÁS
Tiene una gran inflación, pero es el país que tendrá mayor crecimiento económico en Sudamérica, según el Banco Mundial

Tiene una gran inflación, pero es el país que tendrá mayor crecimiento económico en Sudamérica, según el Banco Mundial

LEER MÁS
Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

Gobierno de Trump habría autorizado de manera encubierta que la CIA realice acciones en Venezuela, según NYT

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

LEER MÁS
Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

Terremoto en Japón de magnitud 6.0 sacudió la costa de Fukushima, según USGS

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025