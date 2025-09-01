HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Guyana elige a su nuevo presidente en medio del boom petrolero y la histórica disputa con Venezuela por el Esequibo

Más de 750.000 ciudadanos deciden el rumbo de Guyana, país que pasó de la pobreza al lujo petrolero, pero que enfrenta desigualdades internas y tensiones externas con el régimen de Maduro.

Guyana celebra este lunes elecciones presidenciales y legislativas, con la participación de 750.000 votantes. Foto: composición LR/AFP
Guyana celebra este lunes elecciones presidenciales y legislativas, con la participación de 750.000 votantes. Foto: composición LR/AFP

Guyana, uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero con mayor proyección de crecimiento económico de la región, celebra este lunes unas elecciones presidenciales y legislativas cruciales, en las que 750.000 ciudadanos están convocados a votar hasta las 6.00 p. m. El nuevo mandatario tendrá la responsabilidad de administrar la gigantesca riqueza petrolera que ostenta, en un contexto marcado por la disputa territorial y las tensiones con Venezuela. Los resultados se conocerán a partir del jueves, según informó la comisión electoral.

Los principales aspirantes son el presidente en funciones Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo (PPP/C, centroizquierda); el opositor Aubrey Norton, líder de la Asociación para una Nueva Unidad (APNU, izquierda); y el empresario multimillonario Azruddin Mohamed, apodado el “Trump guyanés”, que busca irrumpir en el escenario político con su nuevo partido WIN (We Invest in the Nation). Las elecciones, consideradas complejas por la geografía selvática que cubre el 95% del país, se desarrollan bajo la expectativa de un electorado que demanda un cambio en la gestión de los recursos energéticos.

PUEDES VER: Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

lr.pe

Guyana, de la pobreza a la “nueva Dubái” gracias al petróleo

En menos de una década, Guyana pasó de ser uno de los países más pobres del hemisferio a convertirse en la economía de más rápido crecimiento del mundo, gracias a la explotación petrolera iniciada tras un contrato con Exxon Mobil. Entre 2019 y 2024, su PIB casi se quintuplicó de US$5.000 millones a US$25.000 millones, y el gobierno espera recaudar US$41.000 millones en cinco años. Con reservas estimadas en 17.000 millones de barriles, el país ya es comparado con Dubái por su acelerada transformación urbana, visible en autopistas, hospitales y hoteles de lujo.

Pero este auge también expone profundas desigualdades sociales. Mientras la capital Georgetown vive un boom inmobiliario y atrae inversiones internacionales, gran parte de la población sigue enfrentando pobreza, falta de vivienda y servicios básicos. La riqueza petrolera ha generado una nueva clase media y el regreso de guyaneses de la diáspora, pero también ha aumentado la tensión con Venezuela por la soberanía del Esequibo, un territorio en disputa.

En 2024, Diletta Doretti, representante del Banco Mundial para Guyana y Surinam, declaró a BBC Brasil que el país atraviesa un momento excepcional, comparable a haber ganado la lotería. Según indicó, se trata de una oportunidad única en la vida, y el ambiente general es de gran optimismo.

PUEDES VER: Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

lr.pe

Maduro convierte el Esequibo en bandera política mientras Guyana refuerza su soberanía

El hallazgo de enormes reservas de petróleo por parte de Exxon en el bloque Stabroek reavivó la histórica disputa por el Esequibo, un territorio que representa dos tercios de Guyana y que Venezuela reclama desde 1899. Caracas sostiene que le fue arrebatado en un laudo arbitral impuesto en tiempos coloniales, mientras que Georgetown defiende su soberanía y llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia en 2018. La zona, además de petróleo, concentra abundantes minerales como oro, uranio y diamantes, lo que la convierte en un enclave estratégico en plena pugna geopolítica.

El diferendo ha escalado en los últimos años bajo la presidencia de Nicolás Maduro, quien convirtió el Esequibo en bandera nacionalista, llegando a organizar un referéndum y a nombrar un gobernador simbólico en 2023. En medio de la actual contienda electoral en Guyana, el conflicto volvió a tensarse tras un ataque con disparos desde la frontera venezolana contra una embarcación que transportaba material electoral. Pese a la agresión, las urnas llegaron a su destino, en un escenario en el que Guyana, respaldada por Estados Unidos, reafirma su soberanía frente a un vecino que busca proyectar fuerza militar y política en la región.

