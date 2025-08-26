HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal
Martín Vizcarra denunció que podría ser cambiado nuevamente de penal     
Política

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

En abril de este año se reveló que el Ministerio de Salud rechazó el financiamiento del Banco Mundial para mantener a Consuelo Perales Mesta en el sector de salud.

El INS designó a su nueva gerenta como cargo de confianza. Foto: INS
El INS designó a su nueva gerenta como cargo de confianza. Foto: INS

El Instituto Nacional de Salud (INS) designó a su nueva gerente general, Consuelo Perales Mesta, como un cargo de confianza, en medio de los cuestionamientos en su contra. En abril de este año, un reportaje periodístico de Cuarto Poder reveló que el Ministerio de Salud rechazó el financiamiento de S/300 millones del Banco Mundial por mantenerla en su cargo.

De acuerdo con el dominical, Perales Mesta, quien tendría supuestos vínculos con Alianza para el Progreso (APP), ocupada el puesto de general de la Unidad Ejecutora del proyecto de mejoramiento y ampliación en servicios de vigilancia en salud pública. Sin embargo, el Banco Mundial, basándose en el acuerdo firmado con el Minsa en 2021, recomendó colocar a otra persona en su lugar; no obstante, el sector de salud, liderado por el ministro César Vásquez, insistió en mantenerla.

Por su parte, César Vásquez declaró con orgullo: "Cuando llegué, detuve al Banco Mundial. (…) Lo que pasa que los bancos, nos dan la plata, nos cobran intereses y encima nos quieren poner los funcionarios. No vamos a permitir que encima que nos cobran intereses nos vengan y nos pongan funcionarios que no son eficientes, que no resuelven. Y por eso decidimos nosotros poner nuestros funcionarios, cortar ese convenio y asumirlo".

El último 25 de agosto, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000114-2025-INS/PE, respaldada por el titular, Diego Venegas Ojeda, se oficializó el nombramiento de Perales Mesta en lugar de Miriam Burga Sánchez.

Resolución en el diario El Peruano que oficializa la designación de Consuelo Perales Mesta

Resolución en el diario El Peruano que oficializa la designación de Consuelo Perales Mesta

¿Quién es Consuelo Perales, la funcionaria que el Minsa se negó a retirar?

Consuelo Perales, quien se graduó de la Universidad César Vallejo y supuestamente tiene conexiones con Alianza para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña y al que pertenece César Vásquez. ¿Qué comentó Vásquez? El ministro respaldó la continuidad de Perales, afirmando que "cumple con el perfil técnico adecuado" y señaló que "no tiene vínculos políticos".

No obstante, el exviceministro Percy Minaya cuestionó la elección de Perales Meta, afirmando que fue hecha "a dedo". También señaló que la suspensión del préstamo del Banco Mundial impacta negativamente en la capacidad de respuesta sanitaria del Perú.

El Minsa reiteró su decisión de mantener en el puesto a la exfuncionaria del Hospital Regional de Lambayeque, quien está siendo investigada por la Fiscalía por malversación de fondos, a pesar de que el Banco Mundial sugirió nombrar a otra persona para el cargo.

Minsa se retracta y pide que se reactive préstamo de más de S/300 millones del Banco Mundial para proyecto de salud pública

En junio de este año, el Ministerio de Salud dio un paso atrás y solicitó la reactivación del préstamo del Banco Mundial para el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública, según informó Epicentro TV el 10 de junio. En abril de este año, el ministerio, bajo la dirección de César Vásquez, había rechazado el financiamiento de más de S/300 millones del Banco Mundial. ¿La razón? La permanencia de Consuelo Perales Meta en el cargo de coordinadora general de esta iniciativa.

