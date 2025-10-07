HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tiene una gran inflación, pero es el país que tendrá mayor crecimiento económico en Sudamérica, según el Banco Mundial

El Banco Mundial prevé un crecimiento del 2,5% en América Latina y el Caribe para 2026, frente al 2,4% anterior, resaltando la importancia de Argentina en este panorama.

El Banco Mundial revisó al alza sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe. Foto: Composición LR.
El Banco Mundial revisó al alza sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe. Foto: Composición LR.

A pesar de la elevada inflación que ha marcado la economía de Argentina en los últimos años, el país se perfila como el líder en crecimiento económico en Sudamérica, según las proyecciones del Banco Mundial. En 2025, se estima que la economía argentina experimentará una notable recuperación, con un crecimiento del 4,6% impulsado bajo el gobierno de Javier Milei.

El gráfico presentado por La República Colombia, que cita cifras del Banco Mundial, también revela una proyección del 4,0% para 2026 y 2027, siendo la de mejor balance positivo en Sudamérica. No obstante, aunque el Banco Mundial mostró un crecimiento económico en América Latina y el Caribe, advierte sobre la lentitud debido a la presencia de inflación en algunos países.

"Los gobiernos de la región han guiado sus economías a través de repetidos shocks preservando la estabilidad", dijo Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, con respecto a la actualidad económica en la región.

PUEDES VER: Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

lr.pe

La economía en América Latina va a crecer en 2026

El Banco Mundial revisó al alza sus previsiones de crecimiento para América Latina y el Caribe, proyectando una expansión de 2,5% en 2026, en comparación con el 2,4% estimado en junio. Este ajuste refleja una leve mejora en las perspectivas de la región, con un crecimiento de 2,3% esperado para este año, lo que representaría un pequeño avance respecto al 2,2% alcanzado en 2024.

A pesar de esta ligera recuperación, la economía de la región sigue enfrentando desafíos estructurales que limitan su expansión, con un entorno global más restrictivo que afecta la competitividad y las perspectivas de desarrollo.

Dentro de los países que más influyen en las proyecciones económicas futuras se encuentra Argentina, que después de dos años consecutivos de contracción económica, muestra señales de una recuperación robusta. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo un factor importante, ya que el país continúa enfrentando retos estructurales y fluctuaciones políticas.

¿Cuál es la actualidad de la economía en Argentina?

La economía en Argentina en octubre de 2025 se caracteriza por una crisis cambiaria y una creciente dependencia de Estados Unidos. El gobierno Milei enfrenta dificultades para frenar la depreciación del peso, que ha caído un 6,5% frente al dólar, y el riesgo país superó los 1.200 puntos. A pesar de intervenciones en el mercado cambiario y la venta de reservas, la demanda de dólares sigue insostenible.

En respuesta a esta crisis, Argentina ha negociado un paquete de ayuda financiera con Estados Unidos que incluye una línea de swap de 20.000 millones de dólares, compra de bonos argentinos y un crédito contingente a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Este apoyo está condicionado a reformas políticas y geopolíticas, como la eliminación de las relaciones económicas con China.

Además, Argentina suspendió temporalmente los impuestos a las exportaciones agrícolas, lo que permitió una entrada de 7.000 millones de dólares, pero solo pudo adquirir 2.000 millones para afrontar vencimientos de deuda superiores a 8.500 millones.

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026

Javier Milei, presidente de Argentina, brindó una entrevista para el medio nacional LN+ en la que, junto a sus constantes acusaciones contra el krisnerismo, se refirió a la inflación dentro del país y la importancia del apoyo económico por parte de Estados Unidos. Dentro de las declaraciones realizadas, el mandatario le dio fecha de caducidad a la inflación dentro de la economía argentina.

"Nosotros, allá por septiembre u octubre de 2024, ya habíamos fijado la base monetaria amplia a mitad de año. Por eso digo: pasan 24 o 26 meses —según lo aprobado por la Universidad de Córdoba— y la inflación desaparece. Sé que a mitad del año que viene (2026), entre junio y agosto, la inflación desaparecerá en Argentina", afirmó el presidente argentino durante la entrevista con Luis Majul.

