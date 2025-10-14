HOYSuscripcion LR Focus

Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí
Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí     
🚨 ¡SE ARMA EL GABINETE! | JOSÉ JERÍ toma juramento a sus MINISTROS

Economía

Este puerto peruano quedó entre los 3 más eficientes de América Latina, según estudio del Banco Mundial y S&P Global: solo es superado por Colombia y Ecuador

El puerto del Callao, vital para el tráfico marítimo en la región, ha escalado del puesto 56 al 37 en el Índice de Rendimiento de Puertos de Contenedores, fortaleciendo el comercio peruano y latinoamericano.

El puerto del Callao se encuentra entre los tres puertos más eficientes de América Latina.
El puerto del Callao se encuentra entre los tres puertos más eficientes de América Latina. | Foto: composición LR/Asociación Peruana de Agentes Marítimos

Un reciente ranking del Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence ha evaluado a los puertos del mundo y asignado sus respectivas posiciones. Entre ellos figura uno importante del Perú, el cual destaca por su capacidad de adaptación frente a crisis sanitarias, climáticas y geopolíticas, aspectos relevantes en la evaluación realizada por ambas entidades.

El puerto del Callao se ha convertido en un pilar para comercio peruano. Foto: ComexPerú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú

El puerto del Callao se ha convertido en un pilar para comercio peruano. Foto: ComexPerú - Sociedad de Comercio Exterior del Perú

El puerto del Callao entre los tres más eficientes de América Latina

El puerto del Callao es conocido por ser el más importante en cuanto a su presencia en el tráfico marítimo y en el comercio, ya que no solo impulsa el desarrollo portuario del Perú, sino también el de toda la región latinoamericana.

Entre 2020 y 2024, el puerto del Callao ascendió significativamente del puesto 56 al 37 a nivel mundial en el Índice de Rendimiento de Puertos de Contenedores (Container Port Performance Index - CPPI), elaborado por el Banco Mundial en colaboración con S&P Global Market Intelligence. Además, la terminal portuaria logró cumplir con todos los requisitos establecidos por las entidades responsables del ranking, lo que la consolidó como una de las que más crecimiento ha registrado en los últimos cuatro años.

No obstante, este avance no solo tuvo repercusión a nivel mundial, sino también en América Latina, donde el puerto del Callao se ubicó entre los tres más eficientes, solo por detrás de Posorja, en Ecuador (puesto 21), y Buenaventura, en Colombia (puesto 28). Este resultado refleja la mejora continua de su sistema portuario, así como de su infraestructura y equipamiento, cuyo valor supera los US$3.400 millones en compromisos, con una ejecución superior al 66%, según cifras de Ositrán.

El otro puerto peruano que se encuentra en el top 5 de los puertos más eficientes de América Latina

Por otro lado, de acuerdo con los resultados del CPPI, el puerto de Paita, ubicado en Piura, alcanzó la posición número 44, lo que representó un ascenso progresivo que le permitió ubicarse entre los cinco puertos más eficientes de América Latina.

Estos resultados consolidan al puerto del Callao y al puerto de Paita como dos de los mejores de la región, y reflejan, además, la mejora continua del sistema portuario nacional, que fortalece la presencia del Perú en los rankings mundial y regional.

Ranking de los 10 mejores puertos de Latinoamérica

A continuación, estos son los 10 mejores puertos de Latinoamérica, entre los cuales destacan dos terminales portuarios peruanos.

  1. Ecuador - Posorja (Puesto 21 a nivel mundial)
  2. Colombia - Buenaventura (Puesto 28 a nivel mundial)
  3. Perú - Callao (Puesto 37 a nivel mundial)
  4. Coronel - Chile (Puesto 40 a nivel mundial)
  5. Paita - Perú (Puesto 44 a nivel mundial)
  6. Cartagena - Colombia (Puesto 46 a nivel mundial)
  7. Imbituba - Brasil (Puesto 50 a nivel mundial)
  8. Itapoá - Brasil (Puesto 65 a nivel mundial)
  9. Puerto Limón - Costa Rica (Puesto 66 a nivel mundial)
  10. Lirquén - Chile (Puesto 75 a nivel mundial)
