Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

¿Quiénes son los 20 rehenes liberados por Hamás? Esta es la lista completa de sobrevivientes en Gaza

Hamás liberó este lunes a 20 rehenes israelíes tras casi dos años de cautiverio. La entrega marca el inicio de un acuerdo de paz que también contempla la excarcelación de prisioneros palestinos y una cumbre internacional.

Tras casi dos años de guerra en la Franja de Gaza, Hamás liberó este lunes a los 20 rehenes que aún permanecían con vida en su poder. La operación fue coordinada por la Cruz Roja Internacional y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que confirmaron su traslado seguro a territorio israelí.

La liberación se produce como parte de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, que busca avanzar hacia el fin del conflicto. El hecho generó escenas de júbilo en Israel, donde familiares, ciudadanos y autoridades celebraron el retorno de los secuestrados.

Lista de los 20 rehenes liberados por Hamás

Las autoridades israelíes dieron a conocer los nombres y edades de las personas liberadas este lunes por Hamás:

  1. Matan Angrest (21)
  2. Ziv Berman (27)
  3. Gali Berman (27)
  4. Elkana Bohbot (34)
  5. Rom Braslavski (21)
  6. Nimrod Cohen (20)
  7. Ariel Cunio (27)
  8. David Cunio (34)
  9. Evyatar David (24)
  10. Guy Gilboa-Dalal (23)
  11. Maxim Herkin (36)
  12. Eitan Horn (38)
  13. Segev Kalfon (27)
  14. Bar Kupershtein (23)
  15. Omri Miran (47)
  16. Eitan Abraham Mor (24)
  17. Yosef-Chaim Ohana (24)
  18. Alon Ohel (23)
  19. Avinatan Or (31)
  20. Matan Zangauker (25)

Los liberados habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante un ataque de Hamás que dejó más de 1.190 muertos y 251 personas tomadas como rehenes.

El acuerdo contempla más liberaciones y una cumbre internacional en Egipto

Este hecho representa la primera fase de un acuerdo más amplio, diseñado por el gobierno de Estados Unidos, que incluye la liberación de al menos 250 prisioneros palestinos encarcelados por Israel. Además, se espera que otros 1.700 detenidos en Gaza, incluidos 22 menores de edad, sean entregados en las siguientes semanas.

Una parte del acuerdo contempla una cumbre internacional en Sharm el Sheij, Egipto, donde líderes de unas 20 naciones, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, buscarán formalizar una hoja de ruta para poner fin al conflicto. Aunque también se ha mencionado el desarme progresivo de Hamás, aún no hay claridad sobre qué entidad administrará la Franja de Gaza después del cese de hostilidades.

¿Qué pasó con los demás rehenes y qué se sabe de los que murieron en cautiverio?

Aunque Hamás mantenía a 47 personas en su poder, solo 20 fueron liberadas con vida este lunes. Según estimaciones oficiales, se espera que en las próximas fases del acuerdo se entreguen los cuerpos de otros rehenes que habrían muerto durante su cautiverio.

Las autoridades israelíes aún no han confirmado la identidad de todos los fallecidos, y se realizan pruebas forenses para su identificación. La entrega de estos cuerpos forma parte de los compromisos humanitarios acordados en las negociaciones, aunque no se ha fijado un cronograma definitivo.

El destino de los rehenes restantes continúa siendo una prioridad en las conversaciones, mientras las familias de las víctimas piden transparencia y justicia en medio de una situación que aún mantiene abiertas muchas heridas.

